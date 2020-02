První místostarosta města Tábora Václav Klecanda a vedoucí Odboru vnitřních věcí Vladimír Helma převzali ve čtvrtek 27. února 2020 první elektromobil do „flotily“ městského vozového parku. Jedná se o stříbrný vůz Škoda City Go iV za cenu 450 tisíc korun. „Nyní bude elektromobil jezdit pod Odborem životního prostředí,“ sdělil Václav Klecanda.

Městský pětidveřový vůz Citigo iV je poháněn kompaktním elektromotorem s nejvyšším výkonem 61 kW a maximálním točivým momentem 212 N.m. Elektromobil díky tomu zrychlí z nuly na 100 km/h za 12,3 sekundy a dosáhne nejvyšší rychlosti 130 km/h. | Foto: Luboš Dvořák

Tím aktuální elektromobilita města Tábora nekončí. Ve čtvrtek výběrová komise otevírala obálky s nabídkami na nákup dalšího vozu (Kia Niro EV) pro potřeby Městské policie. V plánu je pořídit druhý městský elektromobil, a to v příštím roce, nebo možná ještě letos. Prodejce z firmy Auto Podbabská Patrik Tomsa vozidlo Škoda City Go iV představil jako první elektromobil od značky Škoda. „Je to kompaktní vůz, čistě poháněný elektřinou, s jednostupňovou převodovkou,“ uvedl Patrik Tomsa. Výkon je 61 kW, dojezd je až 253 kilometrů.