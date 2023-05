Kvůli opravě drenáže schodů, výklenkové kaple a parapetní zdi schodiště budou do 15. června uzavřeny schody k Tržnímu náměstí na Starém městě v Táboře. Obchůzná trasa vede přilehlými ulicemi Pod Tržním náměstím a Pod Holečkovými sady. Obnova výklenkové kaple v ulici Pod Holečkovými sady začala už v loňském roce. Sakrální stavbu má ve své péči táborský odbor kultury a cestovního ruchu.

Město Tábor pokračuje v opravě výklenkové kaple. Potrvá do půlky června. | Foto: Luboš Dvořák

„Práce v ceně 197 080 korun byly zahájeny v polovině září loňského roku po dokončení rekonstrukce silnice z Tržního náměstí. Původně měla obnova kaple skončit do konce loňského listopadu, ale do zimy se stihla jen část plánů – oprava omítek severní a bočních stran a oprava a doplnění prejzové krytiny. Zbytek prací se přesunul do letošního jara,“ uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Stavební průzkum podle jeho slov zjistil, že po úpravě opěrné zdi v ulici Pod Holečkovými sady odtéká podzemní voda ke kapli a teče také po úseku schodů, čímž dochází k vzlínání vlhkosti do zadní stěny kaple.

„Vhodnou úpravou střešní krytiny a drenáže dojde k zamezení průsaku vody do zdiva kaple. Náklady na zajištění úpravy střešní krytiny a drenáže činí podle cenové nabídky 132 tisíc korun. Současně nechal odbor kultury a cestovního ruchu zpracovat technickou dokumentaci na opravu zídky schodiště vedle kaple, což nebylo součástí rekonstrukce silnice z Tržního náměstí,“ dodal mluvčí. Náklady činí 103 tisíc korun. Letošní dodatečné opravy a úpravy okolí kaple tak vyjdou na 235 tisíc korun.