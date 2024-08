Dopravní opatření, jak vysvětluje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, nevzniklo náhodně ani pod nátlakem ekologických spolků, ale myšlenku obsahuje Programové prohlášení radniční koalice podepsané v říjnu 2022.

"Město Tábor se inspirovalo mimo jiné zahraničním trendem omezování svévolné dostupnosti historických center pro dopravu. Cílem je alespoň dílem změnit dopravní návyky řidičů a přimět je, aby více využívali nedaleké plochy, například Parkovací dům Centrum pod Střelnicí, nebo vzdálenější parkoviště, jako jsou plochu v bývalém vojenském areálu Dvorce nebo u plaveckého stadionu," naznačuje Luboš Dvořák s tím, že omezení je dočasné a 15. září skončí.

Jak již Deník informoval, jedná se o pilotní projekt s dobou trvání do poloviny září, kdy se ve městě koná mezinárodní historický festival Táborská setkání. Ten pak zabírá náměstí jako takové.

Vedení radnice teď podle Luboše Dvořáka otevřela širokou debatu o pilotním dopravním opatření a chce znát stanoviska veřejnosti – obyvatel i turistů. Ve středu 7. srpna proto spustila elektronické i „papírové“ dotazníkové šetření, které se uskuteční postupně v několika rovinách.

„První část participace s veřejností jsme zahájili první srpnovou středu formou online dotazníku dostupného na webu města a na sociálních sítích. Jeho tištěná podoba bude k dispozici v zářijových Novinách táborské radnice (NTR). Dále ve druhé polovině srpna provedeme dotazníkové šetření s aktéry pěší zóny přímo osobně na náměstí, přičemž chceme získat názor minimálně od stovky respondentů. Jako čtvrtý krok získáme ke konci dočasné uzavírky hodnocení formou osobního pohovoru s provozovateli restaurací,“ vysvětlil metody dotazníku starosta Štěpán Pavlík.

Online dotazník lze vyplnit do neděle 15. září 2024. Dotazníky z NTR lidé odevzdají do označených schránek v Infocentru, v Městské knihovně nebo v kině Svět. Online dotazník lze vyplnit zde .

Od počátku vzniku pěší zóny na jižní hraně je také zřízena e-mailová adresa namesti@mutabor.cz, kam lidé posílají své názory. Na adresu dorazily do 7. srpna zhruba dvě desítky e-mailů. Zkušenosti zatím ukazují, že reakce veřejnosti se dělí na dvě skupiny. Jedna je s projektem spokojená, druhá jej kritizuje.

Žižkovo náměstí v průběhu roku, jak připomíná Luboš Dvořák, funguje v běžném režimu jako „kruhový objezd“. Uzavřením jižní strany se jezdí takzvaně do podkovy, ubylo 18 parkovacích míst pro návštěvníky. Na pěší zónu město umístilo mobiliář, jako jsou židle se stolky, lehátka, slunečníky, květináče a také deset stromů.

Výsledky dotazníkového šetření město Tábor zveřejní po skončení uzavírky, tedy po 15. září.

V anketě Deníku jsme se týden po spuštění "dopravního experimentu" v centru Tábora ptali, zda již lidé viděli úpravu náměstí a jak se jim líbí. 63 procent účastníků ankety dalo hlas odpovědi: Ano, už jsem to viděl/a v reálu. Úprava se mi stejně nelíbí, chtěl/a bych to vrátit zpátky. 24 procent dalo přednost odpovědi: Ano, mně se to líbí, jako dočasné řešení, je to jednoduché a dá se s tím rychle manipulovat.