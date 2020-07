Loni v srpnu začala stavba dopravní propojky, která má napojit průmyslové zóny u Vožické ulice a zároveň vytvořit alternativu současnému přetíženému severojižnímu tahu ve východní části města Tábor.

Délka jižní větve propojky Chýnovská – Vožická je 1,417 kilometru. V územním plánu figuruje záměr výstavby této silnice od roku 1997. Plánovaná doba výstavby je dva roky. Pravděpodobné otevření propojky přichází v úvahu na podzim 2022.

V linii stavby však stavební firmy v místě křižovatky u sídla Hasičského záchranného sboru pod úrovní terénu odhalily vedení sítí nízkého napětí a plynovodu v jiných trasách, než které měl projektant k dispozici.

Náklady se tak navýšily o více než 18 milionů. Kraj, který je investorem stavby, však hodlá uhradit pouze polovinu. Druhou má uhradit město Tábor. Zastupitelé nakonec sedmnácti hlasy úhradu ze strany města schválili, neobešlo se to však bez vzrušené diskuze, do níž se zapojila i veřejnost.

Předseda měšického osadního výboru Milan Jůza upozornil zastupitele na nesoulad mezi stavebním povolením, které je vydáno na obslužnou komunikaci 3. třídy o šířce 7,5 metru, a vyjádřením kraje, který ve svých dopravních prioritách hovoří o komunikaci druhé třídy o šířce 9,5 metru.

WEB KRAJE MATE

Na to reagoval vedoucí táborského odboru dopravy Jan Pávek. „Staví se podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a ne podle toho, co je na webu krajského úřadu,“ odpověděl.

Starosta Štěpán Pavlík pak přislíbil, že na kraj osobně zavolá a na tuto nesrovnalost na webu upozorní, aby dál nemátla občany. „Je možné, že tam mají špatnou informaci od webmastera, dáme jim vědět, ať tuto chybu napraví,“ uzavřel.

AUT JE MNOHEM VÍC

Dále vystoupil táborský občan Petr Čížek. „Myslím, že není možné jen tak mávnout rukou nad tím, co má kraj ve svých materiálech uvedené. A ten má tuto stavbu uvedenou jako prioritní na silnicích druhé třídy. Má ji označenou jako silnici druhé třídy číslo 137. A my stavíme místní komunikaci,“ zdůraznil. Dále upozornil na navýšení počtu automobilů projíždějících Chýnovskou ulicí, a to až na trojnásobek oproti plánům z roku 1998.

Následovaly příspěvky do diskuze od opozičních zastupitelů. František Dědič připomněl, že původní náklady kraje se měly vyšplhat na 157 milionů a nyní se kraji nechce vydat 120 milionů.

„Ze strany kraje je to strkání hlavy do písku a možná i využití situace,“ uvedl a dodal, že by chtěl slyšet, proč kraj odmítá zaplatit celé navýšení nákladů o 18 milionů a uhradí pouze polovinu.

Zareagoval radní Jiří Fišer a zdůraznil důležitost stavby pro město. „Jsme tu před spolufinancováním stavby, která je v plánu už skoro dvě desetiletí a je dlouhodobou prioritou města,“ uvedl.

ZASTAVENÍ STAVBY NECHTĚJÍ

Místostarostka Michaela Petrová připomněla, že také hrozí možnost zastavení stavby ze strany kraje, pokud by Tábor odmítl uhradit polovinu nákladů za vícepráce.

Při hlasování nakonec zvedlo ruku pro spolufinancování stavby a tím její pokračování 17 zastupitelů. Piráti, přestože jsou v koalici, se v hlasování zdrželi, stejně jako ODS a menší část zastupitelů za ANO. Většina zastupitelů z ANO společně s komunisty však pokračování stavby podpořili.