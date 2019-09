„Zaměstnávali osoby se změněnou pracovní schopností a na ně od úřadu získávali dotace. Ve skutečnosti ale práce nebyla vykonávaná a pokud, tak nikoli v takovém rozsahu, jaký deklarovali,“ přibližuje případ, jímž se nyní zabývá táborský krajský soud, státní zástupkyně Alena Píchová. Obžalovaní měli navíc postiženým zaměstnancům mzdu krátit, čímž porušovali další dotační podmínku.

K soudu ve čtvrtek přišli někdejší blízcí spolupracovníci obžalované Lenky T. Podle svědka Martina K. právě ona pro zapojené firmy zajišťovala nábor handicapovaných pracovníků a vyřizovala také dotace.

„A pak mi někteří zaměstnanci řekli, že nedostávají mzdu v plné výši, protože zhruba dva tisíce jí musejí vracet. Tak jsme s ní ukončili spolupráci,“ řekl včera svědek a také jednatel jihlavské firmy Copra luc.

Předseda senátu Petr Černý má na stole svazek o osmi tisících stran a před sebou ještě výslechy řady svědků. Předpokládá proto, že do konce roku případ neuzavře. Obžalované Lence T., jíž žaloba přičítá škodu přes šest milionů korun, hrozí trest v rozmezí od pěti do deseti let. Firmám pak hrozí peněžité tresty.