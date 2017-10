Maturanty ve štychu nenecháme

Tábor/ROZHOVOR/ – Robert Buřič, jeden z jednatelů společnosti, která musela opustit Milenium na Pražském Sídlišti, poskytl Táborskému deníku krátký rozhovor.

Robert Buřič.Foto: Deník/Alena Šatrová

Zamýšlí se v něm, kde se stala chyba, ale také ujišťuje, že na maturantech se jí nedopustí.



Že mezi vaší společností jako pronajímatelem objektu Milenia a jeho majitelem vznikl spor, jste mi již dříve potvrdil. Proč a kdy se mezi vámi ta situace tak vyhrotila, že musela do Milenia policie?



Přesné datum nevím, ale skutečně jsme obdrželi výpověď a spor vygradoval v podstatě před deseti jedenácti dny. Nejde o dlouhodobý spor.



Z jakého důvodu jste dostali výpověď z nájmu? A tušili jste něco, nebo vás zaskočila.



Zaskočila, jednoznačně. Důvodů je víc. Ale: Milenium funguje především od září do března, pak je to slabé. Takže nebudu zastírat, v té době jsme mívali drobný skluz v placení. Do smlouvy se kdysi dávno dostalo, že stačí třídenní skluz k vypovězení smlouvy. To se teď stalo a takový důvod deklaruje vlastník objektu.

Kolik dlužíte?



Vůbec nic, protože když jsme dostali výpověď, tak ty peníze v tu chvíli už možná byly na cestě nebo odešly vzápětí. Dokonce v této chvíli máme nájem předplacený.



Váš právní zástupce v počátku říkal, že smlouva je stále platná. Tento názor trvá?



Ano, říkáme, že výpověď je nedůvodná. Mohli jsme se rozhodnout, zda objekt držet násilím, ale my jsme ho opustili.

A vzdali se, nebo se budete bránit?



Už v pátek jsme podali žalobu, že výpověď je neodůvodněná a dál ať rozhodne soud. Napoprvé, za přítomnosti policie, jsme objekt neopustili, podruhé už ano. Neříkám, že dobrovolně. Ale vzali jsme si technické vybavení, abychom mohli dodržet závazky vůči maturantům. To je pro nás nejdůležitější, protože spor bude gradovat a nikdo dnes neví, jak dlouho může trvat. Všem třídám jsme nabídli náhradní sál na Střelnici. Je nám jasný, co všechno bychom dětem zkomplikovali. Ve štychu je nenecháme, mají stejné podmínky jako v Mileniu a kdo nepřijme, vrátíme mu zálohy.



Tušíte, proč to mezi vámi bouchlo zrovna v čase před plesovou sezonou? Není v tom konkurenční boj? Snaha vás zlikvidovat a získat vaše maturanty?



To nechci komentovat. Třeba ukáže čas, kdo chtěl strašit děti. Jen řeknu, že my nabízeli dvě řešení: zaplatíme předem celou sezonu, nebo našemu nástupci půjčíme zařízení, aby se zajistily plesy. Ani jednu variantu nepřijali.



Jak dlouho jste měli Milenium?



Sedmnáct let.