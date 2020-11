„Já se moc netěším,“ přiznává maturantka. Doba, kterou mohla strávit doma na distanční výuce, se jí hodila k přípravě na talentové zkoušky na filmovou školu. Hlásí se totiž na FAMU do Prahy. „Naštěstí jsem vše stihla odevzdat včas,“ vysvětluje Josefína Vejsová. Myslí si, že nadšení nebudou ani její spolužáci. „Nemohu mluvit za všechny, nejsem v kontaktu se všemi, ale ti, s nimiž se bavím ve škole, to mají podobně jako já,“ uvádí.

„Až přijdeme do školy, bude toho hodně,“ uvažovala v pondělí před nástupem do tříd Josefína Vejsová. „Učitelé určitě budou chtít dopsat testy, ať je vše podle osnov. Z hlediska maturity to nebude dobře, lepší by bylo brát to individuálně,“ myslí si a obává se, že po návratu do školy to bude těžké právě kvůli maturitě.

Přímo na zkoušku dospělosti se zatím Josefína Vejsová nepřipravovala. „Do maturity je ještě daleko,“ tvrdí. Učení na ni nechává až po Novém roce. Sama bude maturovat z češtiny, angličtiny, francouzštiny a dějepisu. „Zjistila jsem ale, že si zkoušku můžu nahradit jazykovým diplomem, takže budu mít o francouzštinu méně, to je fajn,“ má radost.

Pro ni i spolužáky byl velkým tématem také maturitní ples, pro který si zamluvili Dům kultury Metropol. Měl by se konat koncem ledna, ale vše je stále nejisté. „Zatím ho rušit nebudeme kvůli záloze. Částka, kterou zaplatíme, se nezmění, kdybychom ho zrušili teď nebo později,“ vysvětluje studentka. Třída vážně uvažuje o venkovní variantě, až bude teplo. „Byl by pak méně formální,“ přibližuje nápad na maturák Josefína Vejsová.

Co si myslí o dnešním návratu do školy po delší době volna? „Je to určitě narychlo,“ reaguje a dodává: „Přechod během roku je pro nás studenty těžký.“

Poukazuje i na to, že návrat vyšel doprostřed týdne. „To je zvláštní,“ říká.