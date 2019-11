I tentokrát vás kniha provede celou stovkou zastávek, a to severozápadní částí města. Začíná se od Krajinské ulice. „Jde se od Puklicova domu, ten je zajímavý, umlátili tam Puklice,“ vypráví Jan Schinko a pokračuje: „A pak Krajinskou ulicí k Mariánskému náměstí, odtud Husovou okolo Vltavy zpátky na Staré město.“ Čtenáři se tam dozví spoustu zajímavostí i o místech, která každý zná. „Třeba o Masných krámech. Byl tam dvorek, kde se porážela menší domácí zvířata. Zrušili hoa v roce 1895 postavili městská jatka,“ uvádí příklad autor knihy, se kterou strávíte hned několik procházek.

Jak s knihou pracovat? „Doporučil bych si nejdřív přečíst text a pak až se jít na ta místa podívat, ne naopak,“ radí Jan Schinko. „Když půjde člověk kolem a bude vědět, co se tam stalo, bude se na ta místa dívat jinýma očima,“ myslí si Jan Schinko.

Toho zajímá na domech všechno, ale hlavně příběhy. „Každý dům v historickém jádru města má ambice na pořad Byl jednou jeden dům,“ říká. Kniha obsahuje ohlédnutí do historie první republiky, období, o němž mu povídali rodiče.

O historii se začal zajímat už jako dítě. „Rodiče bydleli v centru města a vyprávěli mi a já to začal sbírat,“ vzpomíná. Zájem u něj vyvolalo přejmenování obchodů po roce 1948. „S mamkou jsme šli nakupovat a ona říkala: Jdeme k Šestákům. A tam bylo napsáno Narpa,“ vypráví a dodává: „Zaujalo mě, že se to jmenuje jinak a že dlouho taťka s mamkou říkali starý názvy. Dokonce pořád.“ Se skutečným shromažďováním začal ve 29 letech, kdy nastoupil do aktivu památkové péče okresu. Tam pak pracoval více než dvacet let. „ Leccos jsem viděl, nakreslil, nafotil a prolezl,“ vzpomíná odborník na historii města.

Dnes v 76 letech má doma více jak půl místnosti materiálu. „Už na to potřebuji novou almaru,“ směje se. Všechno má v šanonech, v nichž se prý vyzná. „Je to lepší než na internetu. Jen nalistuji a vím všechno.“

Jan Schinko už 15 let připravuje do Českobudějovického deníku seriál Putování městem, který měl naposledy již 728. díl. Právě z něho, i když občas v pozměněné podobě, vychází kniha. Kolik času zabere jeden díl? „To se nedá spočítat. Materiály už mám doma, kolik času jsem strávil v muzeu a knihovně, už nespočítám,“ říká. Texty plánuje někdy i na kole.

Třetí díl knihy vyjde za rok. Tentokrát postihne ulice U Černé věže, Plachého, Sady, severovýchodní část města. Janu Schinkovi by se hodily fotografie starých obchodů, firem a domů. „Kdyby je někdo měl a chtěl mi je poslat, uvítal bych to,“ vyzývá autor.

Dá vám podpis na křtu



Titul Putování městem České Budějovice 2 představí sám autor na křtu a autogramiádě ve čtvrtek 21. listopadu v Kavárně na nábřeží od 16 hodin.