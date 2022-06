„Cirkulární huby jsou mezi našimi zákazníky velmi oblíbené, ať už jde o nábytek z expozic, vrácené zboží nebo nábytek, který se k nám dostal přes službu Druhý život nábytku. Všechno toto zboží nabízíme za velmi výhodné ceny. Zpřístupněním této nabídky na webu chceme do našich cirkulárních hubů přivést ještě více zákazníků a nakupování jim usnadnit,“ říká Barbora Geršlová, manažerka pro udržitelnost IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Služba Druhý život nábytku umožňuje zákazníkům nabídnout použitý nábytek k odkupu zpět do IKEA přes web www.druhyzivotnabytku.cz. Dosud museli zákazníci nábytek, na jehož odkupu se s IKEA dohodli, odvézt sami do obchodního domu nebo si objednat odvoz partnerem společnosti pro logistiku. Nově budou mít možnost tento nábytek odvézt do jednoho z osmi kamenných výdejních míst v regionech (Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc a Zlín), které si předem zvolí ve výkupním formuláři na webu. Za tuto službu zaplatí jen 49 Kč.

„Zákazníci z regionů už tak kvůli výkupu nábytku nebudou muset jezdit do obchodního domu IKEA. Ve srovnání s možností nechat si nábytek odvézt mohou zase výrazně ušetřit,“ vysvětluje Barbora Geršlová. Domluvená výkupní cena bude zákazníkům vyplacena do týdne od odevzdání výrobku na výdejním místě, a to pomocí elektronické dárkové karty IKEA.

Výdejní místa také nabídnou náhradní díly

Na kamenná výdejní místa se rozšiřuje i nabídka základních náhradních dílů pro nábytek IKEA, jako je kování nebo spojovací materiál. „Tato služba, která je zdarma, zatím funguje na výdejních místech v Plzni a Českých Budějovicích. Postupně ji chceme rozšiřovat i na naše ostatní kamenná výdejní místa. Zákazníci zde najdou skříň se zhruba padesáti nejčastějšími náhradními díly pro naše nejprodávanější výrobky, jako jsou např. série HEMNES nebo MALM,“ dodává Geršlová. Už od loňského roku funguje také možnost si náhradní díly objednat na webu a nechat si je zaslat.