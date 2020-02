Magický masopust 22. 2. 2020 aneb nejsme žádné dvojky – to bylo motto již 48. ročníku tradičních maškar ve Skalici a okolí. Desítky lidí přilákalo v sobotu ráno zahájení největšího masopustního reje v regionu do Rybovy Lhoty.

Magický masopust 22. 2. 2020 aneb nejsme žádné dvojky – to bylo motto již 48. ročníku tradičních maškar ve Skalici a okolí. | Video: Lenka Pospíšilová

Na pozvání maškarního sdružení Skalice, Třebiště a Rybova Lhota přijel celý autobus plný masek. Jak sdělil Martin Brt z organizačního týmu, letos do konvoje vyrazilo sedm alegorických vozů. „Reagujeme hlavně na aktuální dění. Naše scénka posílá na vorech kůrovce do Číny,“ upřesnil, co vymyslela osádka z Rybovy Lhoty.