Martin Šonka letí na Floridu. Vzduch ale mění za vodu

Tábor – Vicemistr světa, pilot světové série Red Bull Air Race Martin Šonka si teď mezi rozhovory užívá zasloužené chvíle domácího klidu.

Martin Šonka opět letí do Ameriky, na závody jetsurfů.Foto: archiv Deníku

Po závodě v americkém Indianapolis dosáhl v v Red Bullu na vrchol své dosavadní kariéry. I když pomýšlel na vyšší metu. Před odletem do Ameriky mu totiž karty hrály výborně do ruky. Ve čtvrtek se do Ameriky zase vrací.

Mistrem světa se mohl stát, i kdyby v Indianapolis skončil druhý. Na soupeře měl k dobru čtyři body, které by ho udržely na špici. Přesto nestačily, Jihočech Martin Šonka z Tábora skončil čtvrtý, a svůj sen o mistrovském titulu tak musí snít další rok.

Jak po takovém letu vypadají oslavy? Před odletem do Ameriky jste přece jen pomýšlel na lepší místo.

Žádné velké nebyly a měly hořkosladkou příchuť. Zpočátku jsem z druhého místa moc nejásal, protože člověk nerad padá dolů. Pro mne bylo trochu zklamáním, ale teď mám pochopitelně radost, i když s odstupem času občas sklouzávám k pověstnému kdyby… Ale nedá se nic dělat, je to sport. Ještě na after party jsem svému týmu poděkoval a pak odletěl. Teď se znovu musím do Ameriky vrátit, protože na začátku ledna už musíme letadlo poslat na další závod, který první únorový víkend poletím v Abú Zabí.

Uvědomil jste si hned v kabině, že to letos zase nevyjde, zkrátka, že si neletíte pro nejcennější kov?

Uvědomil. Věděl jsem, že jsem v první vertikální otočce udělal chybu a pak knipl utáhl až moc, takže jsem zase musel povolit. Letadlo potom letí úplně jinak a ztratí rychlost. Navíc mělo technickou závadu, odešel senzor, podle něhož nastavuji motor. Musel jsem to dělat od oka. Vůbec si nedovedu vysvětlit finálový let vítěze Jošihida Muroja, podle mne k němu byli hodně benevolentní, protože letěl za hranou pravidel.

Dozvěděl jste se už před svým startem, že letěl rychle?

Věděl jsem to, a byl jsem z jeho rychlosti hodně překvapený. Pak jsem tedy musel letět taky na hraně. Pochopitelně psychice tohle moc nepomůže a někdy je lepší nic předem nevědět. Přesto si nemyslím, že by mě nějak rozhodil, všechny tři lety jsem se cítil výborně a mám radost, že jsme závod zvládli.

Jste vicemistr světa v akrobatickém létání, teď v Red Bullu. Jste tedy na vrcholu…

Ano, tohle je zatím vrchol mojí sportovní kariéry. V Red Bulul je to těžké tím, že jde o seriál a k udržení na špici rozhoduje tedy celá sezona. Vážím si ale i úspěchů v akrobacii.

Teď jste asi na roztrhání, že?

Už v Americe bylo několik tiskovek a teď doma jezdím po celé republice na další tiskovky a besedy. Snažím se je minimalizovat, abych měl čas taky na rodinu. Navíc ve čtvrtek zase letím na Floridu, tentokrát na závody jetsurfů, což jsou motorová prkna.

Takže si přivezete do sbírky další titul?

To určitě ne, nepatřím ke špičce, já vlastně trénuju jen na závodech.

I tak vám držíme palce.