Letošním program ozvláštnil totiž výstup jednoho z nejlepších akrobatických pilotů světa. Dorazil loňský mistr světa v rychlostní sérii Red Bull Air Race Martin Šonka. Nejenže předvedl své dechberoucí umění a pokořil snad všechny fyzikální zákony, ale také si našel čas na své fanoušky, zodpověděl dotazy dětí, které nasbíral a tlumočil tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek i několik otázek přímo pro Deník.

Kdy jste začal létat, se zeptala Eliška.

Bylo tady v Aeroklubu Tábor, právě mi bylo 17 let. Do té doby jsem si stavěl jen modely letadel. Ty jsem si pouštěl tady doma v Sezimově Ústí na dvoře před školou. Všichni nás tam znali, protože ty naše házecí letadla všem lítaly na balkony. V Táboře jsem studoval průmyslovku, pak jsem pokračoval v Brně na vojenského pilota. Byl to můj velký dětský sen, stát se stíhacím pilotem, který jsem si tak splnil.

Andreu zajímalo, jak to děláte, že se vám nedělá špatně?

Když jsem byl malý tak se mi dělalo špatně ve všech dopravních prostředcích. Když mi bylo pět let jeli jsme do Bulharska autobusem, co padesát kilometrů kvůli mně musel řidič zastavovat, protože já jsem musel zvracet. Dokonce jsem pozvracel pneumatiku autobusu a do dnes si pamatuji, jak to syčelo na té rozpálené silnici, protože bylo asi čtyřicet stupňů ve stínu. Asi jako vajíčka, když klepnete na pánvičku. Takže jsem měl hned od začátku veškeré vlohy být akrobatickým pilotem. (smích) No ale naštěstí mě to opustilo. V letadle se mi v životě nedělalo špatně. Akorát takové lítání je hodně únavné a hodně to zatěžuje hlavu a vestibulární systém. Takže po každém takovém vystoupení jsem krotký, unavený, než si ta hlava odpočine.

Isabela se dotázala za všechny děti s podobným snem. Chci také létat, co proto mám udělat?

No to jednoduchá odpověď. Tady vedle máte v Táboře také letiště, kde jsem stále členem. Není problém mě tam potkat a létám tam také jako instruktor. Takže přijít na letiště a začít létat. Nic jednoduššího není. Nevím, kolik Isabelce je, ale létá se nejdříve na kluzácích. To jsou větroně, které nahoru vytáhne motorové letadlo. Pak plachtí v termice, když je šikovný proud, tak i několik hodin. S tímto létáním se dá začít, myslím, ve 13 nebo ve 14 letech s instruktorem a od 15 let už samostatně. Takže prakticky můžete mít dříve pilotní průkaz než občanský průkaz či řidičák na malou motorku.

Eliška položila otázku, jak jste se od vojenského pilota dostal k akrobacii?

K akrobacii jsem se dostal také tady v Táboře na letišti. Už v základním výcviku na kluzácích se piloti učí vybírat vývrtky a různé pády. Přitom jsem zjistil, že se mi ty manévry líbí ze všeho nejvíc a že mě to baví mnohem více než létat rovně. Díky mým dvěma instruktorům, kteří závodili v akrobacii, sem k tomu dostal blíže. Trénovali nad letištěm a já je často sledoval. Občas mě nějaký trik naučili nebo prvek ukázali, když jsem s nimi zrovna letěl. Tak jsem se do toho zamiloval, a jakmile jsem měl možnost a dost nalétaných hodin, tak jsem si udělal akrobatickou doložku k pilotnímu průkazu a začal jsem závodit v akrobacii. Je to hrozně jednoduché, jen se odhodlat.

Honza byl zvědavý, s jakým letadlem létáte?

To je Extra 300 SR čistě akrobatický speciál. Je to letadlo speciálně vyrobené pro soutěžní akrobacii v kategorii Unlimited. Ta je rozdělená podle náročnosti a výkonnosti letců. Je to ta nejvyšší kategorie vůbec. Je to jedno z nejlepších letadel na světě vůbec, co se obratnosti a akrobacie týče. Dají se s ním dělat všechny možné krásné věci a ten letoun to všechno vydrží. V tomto případě je nejslabším článkem pilot. Občas mám až moc zamotanou hlavu. Pohání ho šestiválcový motor, vzduchem chlazený boxer s obsahem necelých deset litrů, pokud to někoho zajímá.

Co budete dělat pokud skončí Red Bull Air Race, zeptal se za všechny David.

To je u nás nyní samozřejmě citlivé téma. Protože minulý týden se k nám dostala informace, že se má tento závod zastavit. Já jako neúnavný optimista stále doufám, že to půjde ještě nějak vyřešit. Tedy myslím si, že s tím závodem a sportem by se mohlo ještě pokračovat. V pondělí odlétám se svým týmem do Ruska do Kazaně na další závod z letošní série. Takže se teď soustředím hlavně na to. Tam by měl být i nějaký meeting s vedením závodu i ohledně této informace. Až se vrátím tak se chystám ještě do Salzburku do Red Bullu, což je hlavní sponzor, tam bych se měl dozvědět více. Pak se k tomu mohou vyjádřit podrobněji.

Novináři již napsali něco o prodávání preclíků, to jste opravdu řekl?

Ano řekl v nadsázce. Když se mě zeptali, co budu dělat. Nevím, třeba prodávat preclíky. Hned to použili myslím na titulku. Snad to tak nebude, já bych to ani neuměl. Umím akorát tahat za páčky v letadle. Takže určitě zůstanu u létání, už nějaké nabídky mám. Zatím to vypadá, že budu učit někoho létat. Že bych vozil lidi třeba k moři na dovolenou, to si nemyslím. To mě úplně neláká, já potřebuji, aby se to letadlo trošku vrtělo ve vzduchu, takže uvidíme. Chci pokračovat určitě v letecké akrobacii. K tomu mám v náplni práce i podobné exhibice jako dnes.

Jste inspirací a vzorem mladé generaci, také důkazem, že i z malého jihočeského města se lze prosadit a procestovat svět.

To si nemyslím, že by bylo Sezimovo Ústí malé město. Tady je to centrum všeho místního dění – kultury, sportu, máme tu úžasné lidi. Není to ani z malého Tábora, je tu mnoho talentů, kteří se mohou prosadit v různých oborech. Stačí si věřit a jít za svým snem.

Míváte trému, není vám špatně před letem nebo se těšíte?

Mě je špatně vždycky až po letu. Trému ani asi nemám, na exhibici se vždycky hrozně těším. V případě závodu je to naopak, tam je tréma veliká. Je to o tom, jak jí potlačit. Ať se jedná o Red Bull Air Race či leteckou akrobacii, tak je to všechno hrozně o hlavě. Člověk se musí naučit pořádně koncertovat. Tréma to hodně narušuje a pak se snadno dělají chyby. Takže si trému snažím nepřipouštět.

Jíte před letem nebo vám to stres naopak nedovolí, každý člověk to má jinak?

Naopak já bych byl ve stresu, kdybych se nenajedl. Takže se normálně najím, ale musím střídmě. Musí se počítat totiž s tím, že se jídlo během přetížení ve vzduchu promění asi na desetinásobek své váhy. Takže když se to dere ven, tak to není úplně příjemná záležitost a je to dost těžké na žaludek. Guláš ze šesti už nahoře je cítit, takže je lepší jíst opravdu s rozvahou a lehká jídla.

Co vaše děti, líbí se jim létání? Co říkají na vaše povolání a sportovní úspěchy, létají s vámi někdy?

Líbí se jim to moc, říkají tomu, že dělám voloviny ve vzduchu. Když někam přilétám nebo odlétám, tak mě podporují a vyžadují nějaký zajímavý akrobatický prvek - přejí si pořádnou volovinu. Baví je se mnou i létat. Uvidíme, jestli k tomu budou nebo nebudou, to ukáže čas. Když jsem byl malý, byl to pro mě svátek vidět letadlo na vlastní oči. Oni prakticky vyrůstají na letišti, takže je to pro ně úplně běžná věc. Nic zvláštního.

Jezdíte na motorce. Co je podle vás nebezpečnější, létat v oblacích nebo jezdit po silnici v jedné stopě?

No určitě po silnici, protože na ní je mnohem více účastníků. Každý jsme nějaký a na motorce je třeba pořád předvídat a od každého očekávat úplně to nejhorší. Ve vzduchu je to naopak paráda, tam jsem většinou sám. I když nás létá hodně, není to taková frekvence jako na komunikacích. Musíme kolem sebe také koukat, ale toho místa je tam mnohem více. Na motorce samozřejmě jezdím předpisově. Jsem zodpovědným řidičem. Ve vzduchu se naopak vyblbnu.

Jak často trénujete?

Jak čas dovolí. Když jenom trošku jde a blíží se závody, tak se snažím prakticky každý den. Ale ne vždycky to jde. Mám plno dalších povinností a ježdění po republice. Před závodem se tomu, ale opravdu věnuji denně. Optimálně třikrát, čtyřikrát za den, ale to pak nemáte čas už vůbec na nic jiného. Opravdu musíte mít ten den jenom na trénink. Když přistanete, tak se vám dvě hodiny, jako zrovna teď, motá všechno okolo než se to srovná. Večer si dáte s chutí pivo, když máte štěstí a přinesou vám ho. A pak usnete třeba i s čelem na stole. (smích)

Čeká vás dnes ještě jedna exhibice v Liberci, jak cestujete. Říkal jste, že budete cestou odpočívat, máte řidiče?

(smích) Ne, já poletím letadlem. Mám pilota sám sebe a budu odpočívat v podstatě tím rovným letem a užiji si klid osamotě v kabině.