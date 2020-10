Zdroj: Deník/ Kamila Dufková„Kandidovali jsme ne schovaní za celostátní hnutí, nemusel s námi stát nikdo z předsedů na plakátech, dali jsme dohromady tým Jihočechů, kteří tady mají své kořeny, jsou pracovití,“ říká ke svému úspěchu Martin Kuba a dodává: „Moc děkuji Jihočechům.“

Kam vedou jeho první kroky, neprozradil. Martin Kuba je s ODS prý připraven však vyjednávat s většinou demokratických stran. „My jsme Jihočechům něco slíbili, řekli jsme, že jsme tým, který nebude ustupovat z toho, co slíbí, že bychom se styděli za čtyři roky říkat, že to nešlo. Budeme hledat koalici, která bude schopna splnit, co slíbila,“ dodal Martin Kuba. Rád by poskládal koalici, která má smyl. Bude v ní hnutí ANO? „Neumím si představit dvojkoalici. Začínáme jednání a uvidíme. Poskládat koalici, která má smysl, to je základ se kterým do toho vstupujeme. Otevírá se možnost postavit koalici, ve které není ANO,“ připouští, ale dodává: „Musíme si poslechnout ostatní, co si o tom myslí.“ To, že získal o tolik více preferenčních hlasů než František Konečný (ANO), by se mělo podle Martina Kuby zohlednit.

Nervózní těsně před výsledky už Martin Kuba nebyl. „Mám upřímnou radost, že v kraji, kde kandiduje ODS samostatně, jsme takto dopadli a máme stejně mandátů jako hnutí ANO.“

Jak si vysvětluje Martin Kuba svůj úspěch? „Asi tím, že se nesnažím být politikem, který se vyjadřuje jen, když je kampaň. Snažím se v jižních Čechách žít a tvořit město tak, jak nám to umožňuje to, co děláme. Zaměstnáváme lidi, snažíme se tady žít. Neodděluju svůj politický život od práce, snažím se prostě být Jihočechem a Budějčákem se vším všudy a mám radost, že to Jihočeši ocenili.

Na svých cestách po Jihočeském kraji získal Martin Kuba pocit, že si lidi neumí pod krajem nic moc představit. „Pro ně je to úřad v Českých Budějovicích, který neřeší jejich problémy u nich ve městech. My jsme nabídli v kampani koncept s jasnými kroky a s jasným cílem,“ vysvětluje dál svůj úspěch.