Obsluhu zařízení, které využívá mikrokapénky vařící vody o teplotě 120 °C Marcela Junková zvládá s přehledem. „Teplota páry by podle hygienické stanice měla stačit na likvidaci všech virů. Když přístroj zapneme, musíme chvíli počkat, než se nahřeje,“ vysvětlila.

PRÁCI MÁ RÁDA

Marcela Junková v květnu bude u Technických služeb Tábor (TST) zaměstnaná třetím rokem. Práce ji baví a v nouzovém stavu je ráda, že nemusí sedět doma. „Rozhodně se nepovažuji za hrdinku nebo někoho, kdo by zasloužil ocenění. Je to práce nad rámec, ale snad to pomůže,“ míní.

Bydlí na táborském sídlišti Nad Lužnicí, kde s parním čističem začínají vždy dezifikovat frekventovanou zastávku MHD U Soudku. „Čistění trvá kolem dvaceti minut, podle velikosti zastávky,“ doplnila časovou náročnost činnosti.

Autobusové nádraží s kolegyní ošetřují i hodinu. „Jedná se o velkou plochu, ošetřit se musí celý peron, včetně laviček,“ upřesnila.

Díky nástavbě mizí z ulic také nalepené žvýkačky. „Má to multifunkční využití, myslím, že by se tou parou daly umývat i graffiti jako tenkrát při tom případu na Karlově mostě,“ dodala.

Nádrž pojme 500 litrů vody, mimo jiné z ní mohou zalévat květiny či nástavbu vyměnit za klec a využít ji k přepravě materiálu i nářadí. K práci díky vestavěnému systému filtrace mohou použít i užitkovou vodu. „Když bychom s kolegyní s sebou měly i čerpadlo, mohly bychom zajet jen k řece Lužnici a načerpat si vodu z ní,“ vysvětlila.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Automobil je dvojmístný, akční rádius má díky dvěma dvoumetrovým hadicím čtyři metry. „Stroj je navíc nehlučný, obsluha velmi jednoduchá, dala by se přirovnat k vysokotlaké myčce aut tzv. wapce,“ popsala Marcela Junková.

Jediné, co ji trochu mrzí je, že maximální rychlost elektromobilu je pouze 40 kilometrů v hodině. „Přesuny jsou tak trochu pomalejší,“ podotkla závěrem.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavače, pošťáky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník vám je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.