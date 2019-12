Tereza a Luboš Kopecký, kteří pochází z Tábora, ale žijí v kanadském Vancouveru, zprostředkují své zážitky ze 170 dní na trase dlouhé 4 270 kilometrů, kdy zdolali Pacifickou hřebenovku. Veškeré vybavení nesli s sebou na zádech a přesto všechny nástrahy drsných hor přežili.

"Dozvíte se, jaké to je, být půl roku v lese, mít neustálý hlad, sprchovat se jednou týdně a chodit od rána do večera cestou necestou, přes hory, přes řeky. Co nám cesta dala a vzala. A jak jsme se po dvanácti letech vztahu nezabili, i když jsme spolu najednou byli 24 hodin denně," zve na povídání Tereza Kopecká.

Vstup 100 korun je doporučený. "Výtěžek bude použit na vydání knihy, v níž se dozvíte zbytek," uzavírá.