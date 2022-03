Letos v lednu byla paní Renata na kontrole u své ženské lékařky, která ji preventivně poslala na vyšetření do nemocnice. „Zjistili, že mám tumor v pánevní kosti, což způsobila leukémie, která nezmizela a nedá se s tím už nic dělat. Lékaři mi proto ukončili léčbu a nasadili léčbu paliativní. Dají mi teď ještě čtyři chemoterapie a ozařování, abych neměla velké bolesti, až přijde den, kdy odejdu z tohoto světa,“ řekla smířeně paní Renata a dodala, že po těle už má řadu uzlin a neustále hubne.

Děti ví, že je jejich maminka nemocná, o vážnosti situace jim ale neměla sílu říct. „Mám dvacetiletého syna, který žije s otcem, třiadvacetiletou dceru a dva kluky, osm a třináct let. Po mé smrti se dcera bude starat o mé dva syny a její dvě děti, čtyřměsíční Nelinku a čtyřletého Kevina,“ vysvětlila Renata.

Nejvíc jí ale tíží, dluh na domě, kde se svými dětmi bydlí. „Splatila jsem z celkové částky 300 tisíc korun, ale kvůli nemoci jsem přišla o práci a teď musí splácet moje dcera. Aktuální dluh na domě je ještě 920 tisíc. Mám strach, že to moje dcera nezvládne,“ bojí se paní Renata. V případě, že by její dcera nebyla schopná zajistit rodině bydlení, hrozí, že děti půjdou do dětského domova.

Na webu dárcovské platformy Znesnáze21, jejímž spoluzakladatelem je Karel Janeček, proto vznikla sbírka na splacení dluhu na domě paní Renaty. Z celkové částky se zatím podařilo vybrat necelých 60 tisíc korun.