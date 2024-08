Malpy hnědé jsou velmi neposedné a nevydrží chvíli na jednom místě. „Proto je mají naši návštěvníci tak rádi. Jsou hbité a učenlivé. Největší rychlost předvedou, když ošetřovatelé přinesou jídlo, to se div nepřetrhnou. Návštěvníci to budou moci posoudit při speciálním komentovaném krmení. Určitě nebudou chybět jejich nejoblíbenější červíci, sarančata, hroznové víno, jablka či hrušky. A co by to bylo za narozeninovou oslavu bez rozinek a piškotů, které Máťa a Páťa úplně milují,“ říká mluvčí zoo Tábor Filip Sušanka.

Malpy hnědé, které chová táborská zoologická zahrada, patří na seznam ohrožených druhů CITES. Pochází z oblastí Amazonie, a přestože většinu času tráví na stromech, potravu si hledají převážně na zemi. Jsou všežravé, nejčastěji jedí ovoce, bezobratlé živočichy a malé obratlovce. Silný dlouhý ocas jim slouží jako pátá končetina. Jsou velmi inteligentní a podobně jako šimpanzi dokážou používat jednoduché nástroje, například klacky ke shazování nedostupné potravy či přírodní misky k zadržování vody. Malpy byly pozorovány také při používání kamenů k rozbíjení ořechů, což kromě šimpanzů zatím u žádného jiného živočišného druhu zaznamenáno nebylo. (lep)