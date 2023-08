Uvnitř objektu vzlíná vlhkost, dům není ani bezpečný. „Léta je narušená statika, ve špatném stavu jsou i rozvody vody a elektroinstalace. Byty si nájemníci vytápí nevyhovujícími akumulačními kamny na tuhá paliva. Největší problém je absence protipožárních zabezpečení, chybí také únikové cesty,“ vyjmenovává Mareda.

Názor obyvatele sousedního objektu, muže středních let: "Bourání by mi nevadilo, stejně tam bydlí jen několik lidí. Ocenili bychom tu především parkoviště, nebo nějakou přírodu, altánek a třeba místo na společné opékání s ohništěm."

Studii využitelnosti a adaptace město řeší od roku 2020. Vyplynuly z ní dvě varianty, celková nákladná rekonstrukce či demolice a následná výstavba nového bytového objektu. „Přestavba by nevyřešila všechny stávající problémy, adaptace by byla velmi ekonomicky nevýhodná,“ naznačuje místostarosta s tím, že by se vyšplhala až na 30 milionů korun.

Nejlepší a nejlevnější řešení

Efektivnějším řešením se tak stalo bourání. „Demolice je levnější a nabízí možnost revitalizace celého území. Nabízí se následná výstavba nového bytového domu v lokalitě, nebo vznik nových parkovacích míst,“ zmiňuje s tím, že na zastupitelstvo města půjde doporučující usnesení, které je nutné ještě schválit.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Dalšími kroky by bylo poskytnutí náhradního ubytování stávajícím nájemníkům a zhotovení demoličního projektu s rozpočtem, město zvažuje požádat i o dotaci a následně nechat zhotovit také projekt na revitalizaci včetně sousedních dvou budov, bílé B a žluté C. Součástí by měla být také podrobná architektonická studie a příprava na využití prostoru.

V současnosti je objekt rozdělen na osm městských bytů, z toho jsou jen dva obsazené. „To je i jeden z důvodů k bourání, o byty zde není velký zájem,“ pokračuje Martin Mareda s tím, že řešení hledala řada táborských odborů.

Bývalé tovární ubytovny

Informace doplňuje starosta Tábora Štěpána Pavlík. „Jedná o ubytovny zaměstnanců z bývalé továrny pana Fischla. Vzniklo tu mnoho malometrážní bytů. Jedná se spíše o bydlení pro osoby v tíživé situaci,“ konstatuje.

Fišlovku zapálil žárlivý feťák, říkají obyvatelé vyhořelého domu. Prý měl bludy

Tento soubor domů nemá dobrou pověst. „Spíše jde o vyloučenou lokalitu s neblahou pověstí, ale městské organizace a neziskovky tady vykonávají záslužnou činnost a sociální práci, za kterou mluví jejich výsledky,“ připomíná starosta, že nedávno to ocenil i norský velvyslanec.

Využijí nové materiály

Jde o šedý objekt s novou červenou střechou, tzv. budovu A, který má tak nevhodné dispozice, že je nelze zrekonstruovat pro potřeby moderního bydlení. „Zabýváme se tím skutečně už několik let, projektanti hodnotí severojižní dispozici do vlhkého svahu jako skutečně nerekonstruovatelnou,“ tlumočí Pavlík. Poměrně nové tašky a prvky krovu by v demoličním plánu zafixovali tak, aby se daly využít. „To bychom vyřešili, deponovali a použili jinde,“ tvrdí.

Samospráva se také zabývá budoucností lokality po vybudování obchvatu Tesco-Slapy. „Aktuálně je Lužnická ulice zatížená kamionovou dopravou, doufám, že po dokončení obchvatu se stane rekreační lokalitou,“ dodává starosta, že určitě dojde k výrazné změně dopravního režimu.

Kvůli požáru na chodbě museli z domu v Táboře evakuovat obyvatele i psy

Na parcele by rád viděl kombinaci parkování a veřejné zeleně. „Jsou tam takové terasové úpravy, tak by z toho mohlo vzniknout něco hezkého,“ uzavírá Štěpán Pavlík.

Město zvažuje do budoucnosti i rekonstrukci velké Fišlovky, použít na to chce ušetřené peníze. Demolice malé Fišlovky, budovy A, může vyjít zhruba na tři miliony, zbylé prostředky, asi sedmadvacet milionů, by mohlo pomoci tedy v sousedním domě hrůzy, kde jsou dosud dostačující byty pro sociálně slabší skupiny.