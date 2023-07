Páteční večer 28. července se v Muzeu Fara v Plané nad Lužnicí nesl ve slavnostním duchu. Konala se vernisáž nové výstavy pod názvem Bývalá řemesla a živnosti v Plané nad Lužnicí, zhlédnout ji lze až do 31. října.

Malé plánské muzeum představuje řemesla. Převládali hostinští a rolníci | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Řezník, pekař, hostinský, tesař, krejčí, truhlář, pradlena, hokynář, kovář, švec a mnohé další profese měly zastoupení v Plané nad Lužnicí, jejich práci pomocí dochovaných pomůcek, fotografií a dalších dokumentů představují v Malém plánském muzeu.

Vernisáž i výstava se líbila i návštěvníkům, to potvrdila osmapadesátiletá Marcela z Českých Budějovic, která je zde na návštěvě u švagrové. „Bylo to moc hezké, zazpívaly jsme si s vnučkou Eliškou písničky. Nejvíc mě zaujala řemesla jako pekař a švec, protože můj dědeček byl taky švec, takže jsem si připomněla vlastně i dětství s ním. Líbí se nám i ta dlouhodobá výstava, co tu mají, tu už jsme také navštívily,“ hodnotí.

Výstava je začátek

Deset hospod a patnáct kořalen. To jsou čísla, které uvádí historik Husitského muzea v Táboře Zdeněk Žalud, který na přípravě expozice spolupracoval se svou manželkou, učitelkou Evou a vedoucím infocentra a kulturním referentem Davidem Blažkem. Vystavené předměty zapůjčili vesměs obyvatelé Plané. „Výstava je teprve začátek, rádi bychom vše doplňovali a časem bychom chtěli na toto téma vydat i knihu, abychom zachovali vzpomínky pro další generace,“ vysvětluje Žalud.

V Plané bylo na přelomu 19. a 20. století nejvíce rolníků. „Měli tu zemědělské statky a grunty, a další nejpočetnějším byly právě ty hospody,“ konstatuje s tím, že kromě ubytování se v městečku na řece Lužnici poskytovaly přepřahy a výměny koní na cestě do Prahy. „Za Táborem už byla cesta do kopce, tak si tu půjčovali koně. Hodně tu bylo i plavců, vorařina je spojení s řekou. V hostincích se točilo želečské, táborské i plzeňské pivo,“ vyjmenovává Zdeněk Žalud.

Jedinečné dochované předměty

Ruční pračka, řeznická srážecí pistole, kolovrátek, dobové reklamní letáky i jídelní lístek z penzionu Lužnice. Za nejzajímavější vystavený předmět ale David Blažek považuje protektorátní kypřící prášek z roku 1938 v originálním balení i s obsahem. „To je skutečná rarita,“ tvrdí a dodává: „Jsou tady i jiné staré a zajímavé věci, které se jen tak neokoukají. Vezměte si přátele a přijďte k nám zavzpomínat,“ zve k návštěvě.

Součástí vernisáže bylo bohaté pohoštění, nechyběl hudební doprovod v podobě harmonikářky Ivy Mlázovské. Nápad na výstavu Davidovi Blažkovi vnukla právě učitelka Eva Žaludová. „Letos v srpnu tu budu pátým rokem a vymýšlet nové a nové výstavy z vlastních zdrojů, či od sběratelů, už je docela složité,“ prozradil, proč přivítal cizí iniciativu a pomocnou ruku.

Nekonečné téma

Průvodní texty na panelech připravili právě manželé Eva a Zdeněk Žaludovi. „Měli jsme dobrý základ, který vznikl před lety v rámci výročí Plané, kdy lidé do knihovny nosili fotografie, pohlednice a různé vzpomínky,“ prozradila Eva Žaludová.

Výstava je podle Zdeňka Žaluda rozdělena do dvou částí. „První je panelová, kde jsou texty doprovázené historickými snímky, ale i dochovanými veršovanými reklamami. V další části jsou spíše předměty s popiskami. Doufáme, že se nám podaří doplnit ještě vybavení kovářské dílny,“ zmiňuje.

Vernisáž výstava Bývalá řemesla a živnosti v Plané nad Lužnicí v pátek 28. července večer.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Zároveň si dovolili vyzvat příchozí, zda by nepřispěli do expozice i nějakými svými historickými předměty. „Jde o nekonečné téma, které se dále stále doplňovat a obohacovat, kdyby někdo našel doma něco z dřívějších dob, budeme rádi za doplnění. Lidé z Plané pracovali třeba na zámku u hraběte Harracha, u železnice, a třeba jezdili do Tábora do tabákové továrny,“ popisuje Žalud. „Je to teprve začátek, čeká nás ještě dlouhá cesta,“ uzavírá Žaludová.

Kultura a akce v Plané nad Lužnicí

29. července až 6. srpna Letní ornitologický tábor u rybníka Hejtman

5. srpna 18. ročník krosového běhu od 12 hodin u sokolovny

10. srpna Předmostí - večery s muzikou na plovárně od 19 hodin

12. srpna letní kino Samoty S čerty nejsou žerty od 20.30 hodin

18. srpna vernisáž maleb a soch Peter Žanony A je tu od 18 hodin galerie Fara

19. srpna festival Mosty - občerstvení Sauna od 17 hodin

20. srpna dechovkový festival Nad Lužnicí od 14 hodin v sokolovně

24. srpna divadlo Na Jezerce komedie Občan první jakosti od 19.30 hodin v sokolovně

1. září Horská služba Open 33. ročník recesistického běhu na lyžích od 8.45 hodin start v Ústrašické ulici