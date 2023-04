V Kamenici u Jihlavy napomohly evropské fondy ke vzkříšení brownfieldu. Nyní je z něj řemeslný minipivovar s novou značkou MadCat.

U hlavní silnice, jež spojuje Kamenici s nedalekou Jihlavou, dnes každého řidiče zaujme nově opravená budova. Sídlí v ní řemeslný pivovar, který vyrábí nápoje pod značkou MadCat | Video: Deník/Eva Bártíková

Zásadním krokem, jenž umožnil akciové společnosti Madcat.beer vaření piva pod novou značkou MadCat, bylo převzetí chátrajícího areálu lihovaru v Kamenici u Jihlavy. Na tuto dobu, kdy se psal rok 2016, zavzpomínal předseda správní rady pivovaru Jakub Tomanec: „Místní paní starostka nám říkala, že je to poslední ošklivá budova v Kamenici a že bude moc ráda, když ji někdo zachrání“.

Hlavní budova lihovaru působila strašidelným dojmem už z ulice. Objekt hyzdila opadaná fasáda, zrezivělé konstrukce rámů vysokých oken s roztříštěnými skleněnými tabulkami a také zchátralá střecha. „Vzhled té budovy býval kdysi jistě elegantní, což nás zaujalo. Navíc velikost areálu nám připadala pro náš záměr ideální. Proto jsme se rozhodli, že objekt zachráníme,“ popsal Tomanec.

Společnost Madcat.beer tehdy sídlila v Jihlavě a nutně potřebovala další prostory, poněvadž ty původní v metropoli Vysočiny už nedostačovaly.

Byla potřeba velká investice

Přestavba v Kamenici ale vyžadovala velkou investici. „Díky tomu, že byl lihovarský areál zapsaný na seznamu brownfieldů, jsem mohli požádat o evropskou dotaci,“ poznamenal předseda správní rady pivovaru. Na rekonstrukci se firmě podařilo získat evropské peníze ve výši přes šest milionů korun. „To nám hodně pomohlo,“ netajil potěšení Tomanec.

Z dotace společnost dokázala opravit dvě budovy v areálu. Ve velké budově je nejdůležitější část pivovaru s varnou, ve druhém objektu zřídili kancelářské prostory a jeho spodní část využívají jako sklad. Rekonstrukce byla podle předsedy správní rady náročná nejen na čas, ale i na preciznost řemeslníků. „Museli si poradit se starou budovou a novým zdivem, ale i s rozmary zimního počasí. Práce bylo potřeba velmi důkladně naplánovat vzhledem k blížící se zimě,“ nastínil.

Upozornil přitom, že ráz budovy chtěli zachovat co nejvíce, přesto došlo k zásadnějším změnám.

„Zazdili jsme spodní okna, za kterými je nyní schovaný chladicí box. V části, kde je v současnosti sklad sladu, bylo nutné vybudovat přístupové schodiště. Druhé, vystavěné v přední části, vede na visuté mezipatro. Na něj jsme umístili varnu, která je srdcem celého pivovaru. Zde nás čekalo nejvíce úskalí. I s tím jsme si však poradili,“ líčil Tomanec proměny hlavní budovy.

„Šílené nápady v lahvi“ vaří už pět let

V roce 2018 uvařili v opravených prostorách lihovaru první pivo se značkou MadCat, což je v překladu z angličtiny „šílená kočka“. Byť se některé druhy piv od značky MadCat mohou při pohledu na etiketu s naježenou kočkou zdát šílené, o tom, že lidem chutnají, svědčí neustále se rozrůstající počet odbytišť nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Německu a v Itálii.

„Jen za loňský rok jsme vyrobili 2300 hektolitrů piva,“ vyčíslil Jakub Tomanec.

Podle sládka společnosti Jaroslava Dorážky je hlavní snahou týmu dělat především kvalitní český ležák. „Musí mít to, co má správný ležák mít. Proto používáme ryze české suroviny: žatecký chmel Premiant a Žatecký poloraný červeňák. Slad dovážíme ze Záhlinic,“ poodkryl základ receptury Dorážka. Kromě klasiky vaří v kamenickém pivovaru celou škálu „ejlů“.

„Kdysi jsme zkoušeli vařit každý měsíc totéž pivo, pouze jsme u něj použili jiný druh chmele. Byl to zajímavý experiment jak pro zákazníky těšící se na novinky, tak i pro nás, abychom si vyzkoušeli, jak každá z odrůd chmele funguje,“ vyzradil sládek. Experiment jim napomohl vybrat vhodné odrůdy chmele, které používají při vaření piva dodnes.

„Sázíme na některé druhy amerických chmelů, ale vaříme i pivo z australského chmele,“ vysvětluje Jaroslav Dorážka. Zdůrazňuje přitom, že experimentům jsou otevřeni stále.

Podle něj si své příznivce našly i jejich kamenické „kyseláče“ – piva úmyslně zkyselená za pomoci laktobacilů. Z nich u zákazníků zatím nejvíce boduje Mango Piňa Coco. Zajímavou specialitou kamenického pivovaru je pivní sekt. Piva se značkou MadCat mohou zákazníci zakoupit přímo v pivovaru, ale i v řadě provozoven a pivoték v ČR. Pivovar MadCat je také více než deset let pořadatelem tradiční akce Jihlavské pivní pábení. To se letos koná 10. a 11. června v amfiteátru Heulos v Jihlavě a prezentovat se zde budou přední české minipivovary.

Jakub Tomanec: Budova chátrajícího lihovaru nás zaujala

Rekonstrukce někdejšího brownfieldu – areálu bývalého lihovaru v Kamenici u Jihlavy je zdařilá. K jeho obnově napomohla evropskádotace ve výši přes šest milionů korun. Dnes se v něm vaří pivo pod značkou MadCat. Přestavbu objektů lihovaru a počátky vaření piva v Kamenici u Jihlavy nastínil předseda správní rady pivovaru MADCAT.BEER Jakub Tomanec. Zdroj: se souhlasem Madcat.beer

Co vedlo vaši firmu k rozhodnutí vybudovat v Kamenici u Jihlavy pivovar?

Naše firma začínala s vařením piva v roce 2011 v Jihlavě, kde jsme měli malý hospodský pivovar s názvem Radniční pivovar. Byli jsme s ním úspěšní a najednou nám jeho kapacita přestala dostačovat. Neměli jsme se kam rozvíjet. Kapacita tamního gotického sklepa byla velice omezená. Navíc se v našich hlavách rodil nápad na novou značku MadCat. Proto jsme se začali rozhlížet, kam bychom mohli výrobu přemístit a rozšířit. Zaujala nás budova chátrajícího lihovaru z roku 1912 v Kamenici u Jihlavy. Rozhodli jsme se ji zachránit a řemeslnou výrobu v ní obnovit.

V jakém stavu jste areál bývalého lihovaru přebírali?

Areál jsme převzali v žalostném stavu. Prakticky jedinou zachovanou netknutou stavbou byl komín, na něm každoročně sídlí čápi. Na hlavní budově jsme museli udělat úplně novou střechu, z budovy zůstaly jen obvodové zdi, jinak se vše budovalo znovu. Areál byl zaregistrovaný v databázi brownfieldů. Díky tomu jsme mohli na přestavbu čerpat evropskou dotaci ve výši více než šest milionů korun, která nám pomohla dát místu novou atmosféru a udělat z něj výstavní budovu obce.

Mohl byste zmínit zásadní milníky přestavby vašeho kamenického pivovaru?

Rekonstrukci kamenického pivovaru jsme začali připravovat už v roce 2016, v roce 2017 jsme získali zmíněnou evropskou dotaci. Od roku 2018, kdy jsme začali pivo v Kamenici vařit, jsme zhruba rok ladili provoz. Hned nato,v roce 2020, přišla covidová pandemie. Museli jsme okamžitě všechny naše plány změnit a na všechno jsme začali reagovat zcela jinak. Vše, co bylo do té doby naplánováno, najednou neplatilo, začínali jsme tak od nuly. Naštěstí pro nás období covidu neznamenalo uzavření provozu, jako tomu bylo v mnoha jiných oborech. Radikálně jsme ale museli změnit svoje fungování i přístup k zákazníkům. A to nám pomáhá přežít i současné období zvýšených nákladů na energie.

Jaká piva v kamenickém pivovaru vaříte?

V pivovaru vaříme pivo pod značkou MadCat. Do našeho portfolia patří jak klasické české ležáky a výčepní desítka, tak i svrchně kvašená piva. Specializujeme se také na kyselá piva s ovocem i bez něj. Naší největší specialitou je pivní sekt, který necháváme prokvasit v moravském sektovém vinařství a prodáváme jej jako pivo kvašené v lahvi.

VIDEO: Centrum duševního zdraví léčí osobním přístupem bez hospitalizace

Kterých dosažených úspěchů vaší firmy si nejvíce ceníte?

Nejvíce nás pochopitelně těší zájem zákazníků o naše piva. Pokud jde o úspěchy na soutěžích, pak bych rád zmínil recepturu ležáku, který jsme zkušebně uvařili v Jihlavě ještě než jsme začali vařit pivo v Kamenici. Tahle naše receptura získala první místo mezi dalšími 150 ležáky na Jarní ceně českých sládků, která patří k nejvýznamnějším soutěžím piv v České republice. To byla pro nás velká motivace.

Jaké suroviny pro výrobu vašich piv používáte?

Při výrobě našeho piva používáme moravský slad ze sladovny v Záhlinicícha chmely vypěstované v České republice. To platí především pro spodně kvašená piva – české ležáky. Pro svrchně kvašená piva používáme hodně zahraniční chmely – ze severní Ameriky, Nového Zélandu. Díky nim tak pivo získá úplně jinou chuť i aroma. Mají rozdílnou hořkost i vůni. Tato piva jsou oživením našeho produktového portfolia.

