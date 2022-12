"Můžou tak lyžovat dokonce levněji než loni. Navíc všichni lyžaři letos dostanou k nákupu dvou a vícedenního skipasu večerní lyžování zdarma, a pokud se na sjezdovce zdrží čtyři dny a více, dostanou ke skipasu volnou vstupenku na Stezku korunami stromů," láká mluvčí.

Se skipasem za 20 korun letos už ale nemohou počítat lidé starší 70 let, tak jako tomu bylo v minulých letech. "Ceny seniorského skipasu jsou standardní jako v jiných areálech. Senioři mají stále zvýhodněné skipasy," dodala mluvčí.

Hochficht zve na 10 km sjezdovek

Od soboty 17. prosince budou na šumavské Smrčině, resp. rakouském Hochfichtu, v provozu téměř všechny lanovky a vleky a přes 10 km sjezdovek. „Jsme nesmírně rádi, že po dvou „covidových“ sezónách jsme mohli minulou sobotu přivítat naše hosty opět normálně a bez jakýchkoli omezení. Zájem lyžařů předčil naše očekávání, jen z Čech jich o uplynulém víkendu dorazila téměř tisícovka“, řekl Gerald Paschinger.

Skiareál Hochficht je v provozu každý den od 8:30 do 16:00 a od soboty začnou platit plné ceny skipasů (do pátku se jezdí za zvýhodněné ceny). Jednodenní a hodinové skipasy se vyplatí zakoupit online přes webové stránky, při nákupu na pokladně budou o 3 € dražší.

Na Lipně se bude platit na parkovištích

"Plánujeme zpoplatnění parkoviště, které využívají návštěvníci Skiareálu Lipno a nejen ti. Činíme tak po několika letech fungování celého areálu a postupujeme stejně jako v jiných podobných místech v České republice i zahraničí," vysvětlila mluvčí areálu Olga Kneiflová. "Stejně jako celý areál, i parkoviště pro naše návštěvníky pravidelně upravujeme, čistíme a udržujeme. Pravidelní návštěvníci jistě zaznamenali modernizaci a úpravu celého parkoviště v uplynulých měsících. Věříme, že nový vzhled a stav centrálního parkoviště je nyní pro všechny návštěvníky daleko komfortnější a zpoplatnění parkování, které nebude v zásadně vysoké výši, nebude vnímáno negativně."

Na Lipně zahajují novou zimní sezónu v pátek 16. prosince. Zrekonstruovaná prodejna potravin otevírá následující pondělí.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Na led ani náhodou

„Ke vstupu na led jezera to ještě určitě nebude,“ varoval Antonín Labaj, hlavní aktér přípravy ledové magistrály ve Frymburku. „U nás to vypadá, že by se mohla vytvořit ledová krustička do tří dnů, pak uvidíme, jak se bude dál vyvíjet počasí. Předpokládám, že jako vždy před Vánocemi přijde obleva. Ve Frymburku však led zatím opravdu není, možná jen někde v zátokách a jeho síla se pohybuje od jednoho do tří centimetrů. Navíc, jakmile na to napadne sníh, je to pasé. Pak budeme potřebovat dvacítky mrazy alespoň měsíc, aby nějaký led narostl. Vše je v rukou přírody.“

Led na Windy Pointu má zhruba pouhé 3 centimetry a je nestabilní a pokrytý sněhem, mezi Frymburkem a Lipnem je voda. gZdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Bílé stopy jsou nachystané

Na Lipensku i v blízkém příhraničí už se v „bílé stopě“ prohání nadšení běžkaři a sněhové podmínky nejsou vůbec špatné. Rolba městyse Frymburk upravila 17 km tratí na Frymburských loukách. Po nočním sněžení jsou stopy zejména na horních loukách u Svatoniny Lhoty v dobrém stavu, někde je však potřeba počítat s vykukující trávou či krtincem. Podmínky by se měly ještě více zlepšit po pátečním sněžení a následné úpravě. Vstup do stop ve Frymburku je zdarma. Aktuální informace najdete na www.bilastopafrymburk.cz.

Upravené stopy hlásí také areál na Pasečné, kde je spolu s rakouskými tratěmi k dispozici 51 km stop. Aktuální informace najdete na www.bezkypasecna.cz.

Nejlepší podmínky panují tradičně na rakouském Schönebenu u Zadní Zvonkové, kde leží 25 cm sněhu a denně je upravováno 25 km tratí pro klasický styl i bruslení. Vstup je zpoplatněn částkou 6 € za osobu starší 15 let. Upravené stopy v délce 9 km jsou také ve Weigetschlagu u hr. přechodu Studánky. I zde za vstup dospělá osoba zaplatí 6 €.