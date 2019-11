Od soboty 16. listopadu se začíná v Česku lyžovat. Prvním místem, kde si bude možné zajezdit, je středočeský Areál Monínec. Zpočátku bude areál otevřený pro lyžaře a snowboardisty vždy od pátku do neděle a současně i večer od úterý do soboty.

Den před oficiálním startem zimní lyžařské sezóny, v pátek 15. listopadu, se v Areálu Monínec uskuteční zcela nový snowboardový závod série Burton young punks. | Foto: Areál Monínec

V Areálu Monínec je od 16. listopadu pro veřejnost k dispozici horní část hlavní červené sjezdovky, kterou obsluhuje vlek kotva. Lyžovat se bude podle tiskového mluvčího areálu Radka Poláka na trati dlouhé zhruba 500 metrů, a to od pátku do neděle od 9 do 16 hodin nebo od úterý do soboty od 18 do 21 hodin.