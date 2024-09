I když ve Veselí nad Lužnicí na pondělním večerním jednání povodňové komise padlo rozhodnutí, že případná evakuace ohrožených obyvatel v okolí vodních toků se odkládá do úterní 9. hodiny ranní, lidé zde nemají vyhráno. S velkým napětím se sleduje vývoj na Rožmberku na Třeboňsku, který jde od 10. hodiny přes bezpečnostní přeliv. Hladina Lužnice v Klenovicích v úterý ve 3. hodiny ráno překročila úroveň 3. povodňového stupně a stoupá.

Evakuační pohotovost ve Veselí i v dalších místech podél řeky Lužnice zůstává. "Po úterním večerním jednání povodňové komise lze konstatovat, že na základě modelu bude v řekách Nežárce i Lužnici mírně narůstat průtok. Na Nežárce v Hamru až do výše cca 142 m3/s, kdy by měla hladina kulminovat. V našem městě se kulminace projeví brzy ráno. Tento stav nevyžaduje evakuaci," píše kolem půlnoci vedení veselské radnice na svých facebookových stránkách. Doplňuje, že vývoj na řece Lužnici s přihlédnutím k úternímu předpokládanému vyčerpání retence rybníku Rožmberk, vyvolává nejistotu, jak bude s odstupem času vypadat druhá povodňová vlna.

Kolem 11. hodiny upřesňují: "Řeka Nežárka pro dnešní den dosáhla svého maxima a kulminuje. ČHMÚ nepředpokládá zhoršení situace novými dešťovými srážkami. Rožmberk nyní vyčerpal svou retenční kapacitu. Experti zpracovávají model se zapojením vody z Rožmberku, a ten bude k dispozici v odpoledních hodinách. Povodňová komise zachovává evakuační pohotovost. Další zhodnocení situace se předpokládá po jednání povodňové komise, která se sejde v 17.30 hodin."

Jihočeský hejtman Martin Kuba k aktuální situaci:

V Táboře v úterý v půl šesté ráno hladina na čelkovickém mostě v Táboře dosáhla úrovně žluté čáry, tedy druhého stupně. Informoval o toim na facebookových stránkách města starosta Štěpán Pavlík: "Voda výrazně zrychluje. Ten třetí stupeň po červenou čáru očekáváme v Táboře dneska kolem poledne a hladina se bude dále zvyšovat. Kulminovat bude v noci na zítřek. A druhá vlna po řízeném přelití Rožmberka nás čeká pravděpodobně ve čtvrtek."

close info Zdroj: Se souhlasem Štěpána Pavlíka zoom_in V úterý 17. září v 5.30 hodin byla na čelkovickém mostě v Táboře dosažena úroveň žluté čáry, tedy druhého stupně.

Podle starosty Tábora je to úděl města na dolním toku. "Někde už bude svítit sluníčko a my čekáme, jaká voda se v reálu přivalí. Jsme připraveni na různé varianty. Výška hladiny ve skutečnosti přibližně kopíruje předpoklad, ale výrazně roste průtok. Znamená to, že voda se valí rychleji," naznačuje Štěpán Pavlík.

Ještě v pondělí kolem 21. hodiny dorazil jihočeský hejtman Martin Kuba na hráz velikána Rožmberka. Ten by se totiž mohl naplnit a začít vytékat bezpečnostním přelivem v úterý 17. září ráno kolem 6. až 7. hodiny ranní. "Postupně by se tak výrazně zvýšila hladina Lužnice, která rybníkem protéká," sdělil to po zasedání krajské povodňové komise jihočeský hejtman Martin Kuba.

V Klenovicích u Soběslavi už je Lužnice od úterní 3. hodiny ranní na trojce a hladina stále stoupá. Podle aktuální prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mohla kulminovat o půlnoci z úterý na středu.

close info Zdroj: Se souhlasem ČHMÚ zoom_in Vývoj situace na Lužnici v Klenovicích u Soběslavi.

V Hamru na Táborsku Nežárka dostoupala na trojku již v pondělí ráno. Od úterního rána kulminuje a klesat by mohla začít kolem 13. hodiny.

close info Zdroj: Se souhlasem ČHMÚ zoom_in Vývoj situace na Nežárce v Hamru na Táborsku.

Vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity

V noci na úterý byl vyhlášený 3. stupeň povodňopvé aktivity v Táboře podle stavu Lužnice v Klenovicích. "Výška vody u mostu v taborských Čelkovicích je úrovni 2, proto šly ráno znovu do akce čerpadla.V 8 hodin bude jednání povodňové komise ORP Tábor, v 9 hodin krajské povodňové komise," informuje město Tábor na svých oficiálních facebookových stránkách.

Povodňová komise města Sezimovo Ústí podle nočního sdělení radnice na facebookové stránce města vyhlásila v úterý ve 3.15 hodin 3. stupeň povodňové aktivity, a to kvůli překročení stavu 300 cm na hlásném profilu Klenovice a vysokému průtok Lužnice. Průtok činil 236 m3/s a blížil se dosažení úrovně pro dvacetiletou vodu Q20.

Řeka Lužnice v Plané nad Lužnicí v podvečer 16. září 2024. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Stejná situace je v Plané nad Lužnicí. "Povodňová komise vyzývá občany v ohrožených lokalitách, aby sledovali stav a prognózy vývoje a přijali případná nezbytná opatření k ochraně osob a majetku," apeluje předseda povodňové komise Jiří Rangl.

Řeka Lužnice v Plané nad Lužnicí v pondělí 16. září večer arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová 1/34 Řeka Lužnice v Plané nad Lužnicí v podvečer 16. září 2024.

Situaci na Táborsku budeme i nadále sledovat.