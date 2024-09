/VIDEO/ V Klenovicích na řece Lužnici a Tučapech na Černovickém potoku je od sobotního dopoledne první stupeň povodňové aktivity tzv. bdělost. V poledne v Tučapech hladina vystoupala na dvojku. V Hamru se Nežárka dere z koryta zatím jen do polí a luk.

Obce a města na Táborsku počítají s tím, že hladiny toků budou ještě stoupat. V pohotovosti jsou hasiči i řada dobrovolníků. Po Táboře se pohybují strážníci i policejní hlídky.

Obec Klenovice, jejíž místní část Ovčín a její chatové oblasti jsou ohrožovány zejména Lužnicí, přípravy na velkou vodu podle starosty Lubomíra Turína nepodcenila. „První stupeň nám naskočil asi v 9.48 hodin, což se dalo očekávat. Zatím se objevují laguny z horní vody, Lužnice se vylévá až ve dvou metrech,“ vysvětlil před polednem, že schází ještě 40 až 50 cm do vylití.

Ani 2. stupeň povodňové aktivity v Klenovicích nebývá fatální. „Dvojka neubližuje ani chatám. Až trojka, to je situace, kde se láme chleba. Pak vznikají už i problémy v dopravě kolem Ovčína (pozn. red. místní část Klenovic přímo u řeky Lužnice),“ dodává Turín na vysvětlenou.

Pomáhá, kdo může

Klenovičtí kromě řeky monitorují návesní nádrž. „Ubrali jsme jedno prkno u výpustě, abychom udržovali hladinu. Nevadí nám ani vytrvalý déšť rozložený v čase, nemělo by dojít k žádnému ohrožení,“ ujišťuje klenovický starosta.

Situaci v celém kraji s námi můžete sledovat ON-LINE ZDE >>> Jihočeské řeky stoupají. Na povodňové trojce je čtrnáct říčních profilů

Pomáhají členové SDH Klenovice a hlásí se i dobrovolníci z řad občanů. „Zatím jsme odčerpávali jeden sklep a zprůchodňovali Nedvědický potok vedoucí kolem rekreačních lokalit. Na Veselce se totiž zaneslo koryto a voda tekla přes silnici, tak jsme ho museli hráběmi a lopatami zprůchodnit,“ popisuje.

Přípravy začaly už ve čtvrtek. „Objeli jsme chataře, všechny poučili, aby si zajistili nemovitosti a přeparkovali automobily. Vysvětlili jsme jim, jakmile řeka stoupne nad 2,5 metru, budou muset pryč. Společně se zemědělským podnikem Jasanka připravujeme pro zájemce zdarma pytle s pískem. Pomáhá, kdo může, kromě hasičů, jsou ochotní i další mladí lidé z obce, kteří rádi přiloží ruku k dílu,“ dodává Lubomír Turín.

Upustili rybníky a připravili pytle s pískem

Podobně to vypadá v Tučapech, kde zlobí od ranních hodin obyvatele Černovický potok. Podle starosty Pavla Nováka, je situace pod kontrolou. „Včera jsme odstraňovali na doporučení Povodí Vltavy některé stromy u toku, které mohly být potencionálně nebezpečné,“ zmiňuje.

Stupně bdělosti dosáhl Černovičák kolem 10. hodiny dopoledne. „Dvakrát jsme s hlídkou objeli obecní rybníky, některé se nachází nad místními částmi, a tak jsme je po dohodě s Rybářstvím Třeboň začali už od čtvrtečního rána preventivně upouštět,“ vyjmenovává starosta opatření. V poledne už byl na dvojce.

Zatím nebylo nutné řešit žádné problémy v souvislosti s lokálními srážkami. „Čekáme, co přiteče z Vyšočiny a Černovicka, poměrně dost pršelo i na Choustnicku. Zatím prší, ale mohlo by to podle radaru zmírňovat,“ doufá Pavel Novák.

Lužnice i Černovický potok na Táborsku stoupají. Nebude tak zle, hlásí z obcí | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Černovický potok měl dopoledne kolem 150 cm. „Předpokládáme, že se může během dne dostat až na 180 cm, což je třetí povodňový stupeň. Není to nic, na co bychom nebyli zvyklí. Jsme připraveni, hasiči drží 24hodinové služby. Neočekáváme ale, že by mělo dojít k nějakým škodám nebo mimořádným událostem, typu protržených hrází,“ ujišťuje tučapský starosta.

I v Tučapech pomáhají dobrovolní hasiči. „Zapůjčovali jsme pytle také sousedním obcím, máme připraveno a napytlováno samozřejmě i pro potřeby našich občanů. Zatím jsme na toto téma měli pouze jediný dotaz,“ uzavírá Pavel Novák.