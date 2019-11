Kompletní sbírku V prostoru nad hvězdami zanechal zesnulý Lumír Slabý na flash disku. Při rozloučení na Střelnici vznikl nápad splnit mu poslední přání a verše vydat. Jak upřesnil fotograf a publicista David Peltán, smutná zpráva o jeho odchodu všechny zasáhla a zároveň spojila. „Uspořádali jsme veřejnou sbírku na místech, která rád navštěvoval a kde ho znali,“ sdělil s tím, že zatím vynesla více než 155 tisíc korun.

Vydání poezie v nákladu 1500 výtisků je na spadnutí. „Ladí se forma, dělají se korektury a poslední úpravy v grafické podobě,“ vysvětlil.

Sbírka je absolutně odlišná než pět jejích předchůdkyň.

POSLEDNÍ A NEJLEPŠÍ

„Lumír opěvoval ženy či se v tvorbě promítaly zážitky z cest. V této knize jsou navíc existencionalistické verše. Jakoby tušil, že brzy odejde. Takovou polohu Lumíra Slabého asi nikdo nezná. Myslím, že je to jeho nejlepší autorské dílo,“ naznačil.

- Místo na konci Vančovy ulice je pro umístění vzpomínky vybráno záměrně, Lumír Slabý zde bydlel a těmito místo chodíval téměř denně k údolní nádrži Jordán, protože byl velkým milovníkem otužování.



- Oficiálním místem odpočinku básníka, hudebníka a cestovatele je jeho rodiště, Mladá Vožice. Jeho švagr Jiří Tvrdík dokonce vypracoval mapku, aby ho lidé mohli navštěvovat. (Je to u cesty ke kapličce na pravé straně.)







Barevné ilustrace připravil básníkův dlouholetý kamarád akademický malíř Teodor Buzu. „Sbírku oficiálně pokřtíme na vernisáži mé výstavy příští rok v březnu,“ uvedl pro zástupy zájemců.

Jelikož vybraný obnos překročil náklady na tisk, vymysleli další projekt. Na zeď ve Vančurově ulici u Jordánu přibude deska s portrétem od Teodora Buzu.

„Všechno je tak pomíjivé jako noha nohu mine. S básní v nekonečnu, rukama na zemi, nohama v nebi přichází Lumír Slabý básník, hudebník, dobrodruh a přítel,“ zní nápis, který vymyslel David Peltán na nerezovou desku.

O ukotvení do kamene se postará kameník Jiří Korous. „Je to žula, budeme ji muset navrtat asi na čtyřech místech, aby deska přilehla napevno a nemohl ji vypáčit žádný vandal,“ upozornil.

NÁBŘEŽÍ KLASIKŮ

Na místo vysadí i novou moruši. „Mám z toho obrovskou radost, protože dvě stě metrů odtud vzdušnou čarou má sochu herec Jiří Hrzán. Takže tu bude takové nábřeží klasiků,“ uzavřel Teodor Buzu.

- Do sbírky se zapojili další aktivní lidé, příznivci a nejbližší Lumíra Slabého jako jsou Oksana Osadča, Petra Pavlíková, Veronika Fišerová, Aneta Herová, Kateřina Husáková, jeho sestřenice paní Rinkeová či švagr Jiří Tvrdík.



- Na akci Korzo Pražská - Klokotská 7. prosince v Táboře se navíc budou prodávat formou burzy věci z básníkovy pozůstalosti, které mohou zájemcům sloužit jako osobní vzpomínka.



- Projekt pamětní desky schválilo i město Tábor, podpořil ho městský architekt Miloš Roháček, momentálně se čeká na povolení Památkového ústavu v Českých Budějovicích.

UKÁZKA Z POSLEDNÍ SBÍRKY:

TRANSFER (Lumír Slabý)

Až naposledy odstartuju

už vidím se jak z kosmu dávám

k lepšímu slavné FROM ME TO YOU

lúzrům i pomazaným hlavám

Potlesk mi bude ukradený

klidně se nechám ignorovat

můj transfer do kosmické pěny

už nechce žádná cizí slova

Bude to naposled

budou to plazmy žhavé

jen žádný krasohled

ať prostor volně plave

práší se z molekul

práší se do atomů

Neptun mě obeplul

a není žádné domů

Vesmír mě jako problém vnímá

syčí jak navztekaná zmije

po zvěrokruhu sviští slimák

a jako já už vesmírný je