Film Gump – pes, který naučil lidi žít, se po třech letech od premiéry dočkal pokračování. Snímek na motivy knihy Filipa Rožka od režiséra F. A. Brabce míří do kin, premiéra je už na konci března. V Táboře k němu v nedávné době vznikl klip a zúčastnilo se ho více než 300 místních dětí.

Píseň Život je pes společně s Lucií Bílou, Pokáčem, Richardem Krajčem a Václavem Noidem Bártou podle produkční filmu Heleny Váňové nazpíval sbor táborských dětí ve věku od tří do 13 ti let. „Z Táborska pochází i houslové kvarteto, které sbor doprovázelo,“ zmiňuje Váňová.

Natáčení si pochvalují všichni zúčastnění. „Ty děti byly skvělé. Občas se sice některé z těch maličkých rozbrečelo a běželo na chvíli k mamince, nebo čůrat, ale jinak byly ukázněné a zpívaly famózně,“ hodnotí Pokáč.

Zpěváci i zvířata na scéně

Skladba, jejíž autorem je právě oblíbený písničkář Pokáč, se nahrávala v táborské Střelnici a ve sboru zpívaly děti z celého táborského okresu.

Lucie Bílá byla z výkonů malých zpěváků také nadšená, chválili je i ostatní interpreti.

Režie klipu se ujal také F. A. Brabec, který je zároveň režisérem obou filmových dílů Gumpa. „Gump i jeho filmová sestra Kytička se na malou chvíli mezi zpívajícími také objevili, společně s několika dalšími pejsky, nad nimiž vyčnívali tři irští vlkodavové,“ doplňuje Váňová.

Klip s názvem Život je pes pokřtila Lucie Bílá, Pokáč, režisér F. A. Brabec, autor knižní předlohy a producent filmu Filip Rožek. Slavnostní křest se uskutečnil v pražském Divadle Lucie Bílé.

Měla hned tři důvody, proč se zúčastnit

Zpěvačka Lucie Bílá vysvětlila, že i přes pracovní vytížení našla hned tři důvody se projektu účastnit. „Prvním důvodem je láska ke zvířatům. Taky láska k Františkovi (pozn. red režisér F. A. Brabec). S ním jsem totiž natočila jeden z nejúžasnějších klipů Trouba, ale taky Tiché gloria nebo nádherný film Král Ubu. Na to nikdy nezapomenu,“ vzpomíná.

A když jí oblíbený režisér navíc řekl, že tu písničku udělal Pokáč, řekla si, že to bere. „I kdybych měla točit o půlnoci. Ani jsem tu písničku ještě neznala. S Pokáčem to je totiž vždycky sázka na jistotu, a tak to mám ráda,“ uvádí třetí důvod.

Písnička je podle Lucie Bílé skutečně nádherná. „Nezapomenu, když jsem přišla v Táboře do toho prostoru, kde se klip natáčel. Uviděla jsem ten dav dětí, který začal křičet… Bylo to strašně krásný. Ty děti byly disciplinované, opravdu úžasné a skvělé. Jsem moc ráda, že jsem toho všeho součástí a těším se na premiéru,“ uvádí Lucie Bílá.

Tvůrci přidali lásku a romantiku

Premiéra filmu Gump – jsme dvojka se uskuteční už ve čtvrtek 28. března. „Potěší všechny fanoušky zvířátek. Oproti prvnímu dílu je dvojka veselejší, vtipnější, ale také romantičtější. Větší prostor totiž dostala láska a vztah mezi člověkem a zvířetem,“ konstatuje Helena Váňová z produkce.

Kromě Richarda Krajča, Bolka Polívky, Vici Kerekes, Josefa Vojtka, Nely Boudové nebo Martiny Pártlové se ve snímku objeví nově i Štěpán Kozub. O hudbu se postaral Ondřej Brzobohatý. Psa Gumpa opět namluvil Ivan Trojan a i tentokrát vznikla audiokniha s jeho hlasem. Je určena každému, kdo má rád zvířata a rozumí, nebo by chtěl porozumět psí duši. „Kniha o Gumpovi dělá lidi lepšími. Prostřednictvím Gumpova příběhu více poznáte pejsky, knihy vás přimějí více přemýšlet nad svými vztahy se zvířaty a lidmi. I mně se minimálně na měsíc proměnil můj vztah k mému pejskovi Kubovi,“ tvrdí Ivan Trojan.

Ústřední song snímku Gump – jsme dvojka s názvem Život je krásný natočil Richard Krajčo se svojí kapelou Kryštof. Titulkovou píseň Život je pes složil zmiňovaný Pokáč a lidé v ní kromě Richarda Krajča, Lucie Bílé, Václava Noida Bárty, uslyší i Martinu Pártlovou nebo Moniku Bagárovou. Pro filmového Gumpa vznikly v minulosti už dvě české písničky. Jednu nazpívala Olga Lounová s dalšími kolegy z hudební branže a jmenuje se Protože to nevzdám. Druhá pak vzešla z pera Marka Ztraceného a má název Vítr do plachet.

Klip – Život je pes, který se natáčel na táborské Střelnici:

