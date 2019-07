Podle herce Jana Potměšila, který v Lomu vyrůstal a teď tu má chalupu, je návštěva divadelního představení pod širým nebem neopakovatelným zážitkem. „Venku to má úplně jiný náboj. Postupně se stmívá, někdy máme nad hlavou hvězdné nebe, někdy se honí mraky, ale pokaždé se pracuje s jinou atmosférou. Hrajeme za každého počasí. Je to vzrušující!“ tvrdí herec, který za své výkony na jevišti získal nejedno ocenění, včetně ceny Alfréda Radoka. Pátý ročník festivalu zahájí v pátek 9. srpna od 20.30 hodin humorné příběhy, které návštěvníci uslyší při představení Slovácko sa nesúdí. O hudbu se postará cimbálovka Lašár složená z mladých folklorních nadšenců z Velkých Pavlovic, víno z Moravy přiveze vinařství Mezi sklepy.

V sobotu 10. srpna od 20.30 hodin zhlédnou diváci derniéru Shakespearova dramatu Richard III. Hlavní postavu tyrana a padoucha Richarda III. hraje právě Jan Potměšil. „Jde o brilantně vykreslenou zápornou postavu plnou negativní energie. Stalo se mi, že jsem se do této role tak ponořil a vžil, že jsem se od ní pak nevědomky neoddělil ani v reálném životě. Hned jsem ale obrazně řečeno dostal ránu mezi oči a bylo mi důrazně dáno najevo, že tudy cesta nevede. Jsem za to vděčný. Díky tomu jsem se naučil, že z role musím umět vystoupit, ačkoliv to někdy není jednoduché,“ přiznává. Ale příběh je strhující a velmi aktuální.

V neděli 11. srpna od 14 hodin si na své přijdou malí diváci, kteří na představení Mikulášovy prázdniny vezmou své rodiče. Pokračování oblíbených Mikulášových patálií tentokrát hlavního hrdinu zavede na letní stanový tábor, který by ho měl zocelit. „Při tomto představení se pobaví děti i dospělí,“ dodává Jan Potměšil.

Návštěvy Lomu jsou pro herce srdeční záležitostí. „Jezdím sem moc rád. Potkám se s lidmi, které znám už od dětství,“ popisuje. Prozradil, že jeho dědeček v Lomu provozoval hospodu a pořádal divadelní představení. „Hrála se tu třeba pohádka, v níž vystupovaly dvě nejhezčí dívky ze vsi. Jedna byla v roli princezny a druhá v roli čarodějnice. To mezi místními vzbudilo vášnivé diskuze. Někteří si totiž mysleli, že by se dívka, která hrála ošklivou čarodějnici, spíš hodila na princeznu. Divadla se nevzdali dokonce ani za války, tehdy zatemnili okna a hráli vlastenecké hry,“ říká.

S nápadem, že se do Lomu vrátí divadlo, přišli místní před šesti lety. „Ukázali mi hru ve stylu Cimrmana, kterou chtěli nazkoušet. Nechybělo jim zapálení, ani nadšení. Bohužel ji z časových důvodů nenazkoušeli. To ale nevadilo, protože nás napadlo, že bychom tu něco takového mohli uspořádat, jen bychom to pojali trochu jinak,“ vzpomíná na začátky divadelního festivalu. Slovo tehdy dalo slovo a ve spolupráci s režisérem Jakubem Špalkem sem v roce 2015 zavítal spolek Kašpar s hrou Rozmarné léto. Místní se zapojili při přípravě a organizaci a stali se tak nedílnou součástí festivalu. „Nerad bych na někoho zapomněl, těch lidí, co se podílí, je hodně, skoro celý Lom, ale zmíním alespoň Jana Dafčíka, Slávka Prchlíka, Jiřího a Alenu Joštovi a Martinu Broukalovou. Poprvé jsme při organizaci měli trochu nervy, jestli vše vyjde. Ale klaplo to a teď se tu bude hrát už popáté a dokonce tři dny po sobě,“ zmínil herec.

Jan Potměšil i Lomští si po vydařené Růži pro Algernon, která sklidila ovace diváků v roce 2016, uvědomili, že původně jednodenní akci chtějí prodloužit na tři dny. O rok později tak už diváci tleskali herečkám zpívajícím na lomské návsi známé šansony, den nato přišel na řadu William Shakespeare a jeho nesmrtelný Othello a následující odpoledne se děti nechaly okouzlit pohádkou O políbeném drakovi. Od té doby je festival třídenní. „Nejvíc si vážíme toho, když místní přijdou na představení,“ zakončil Jan Potměšil.

Vstupenky rychle mizí, ale ještě je lze zakoupit v předprodeji u Aleny Joštové (Lom, č. p. 61) ve všední dny od 7 do 16 hodin (telefon: 381 277 681) a v omezeném počtu také na místě v den konání představení. Lístky na celý festival lze získat za zvýhodněnou cenu. Hraje se za každého počasí.