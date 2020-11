V sobotu má být podle Daniela Maňhala z Českého hydrometeorologického ústavu nižší oblačnost a mlhy. „Během dopoledne a kolem oběda se to bude rozpouštět,“ uvedl meteorolog. Sobotní maxima budou 8 až11 stupňů Celsia. Výlet na hory si ale udělat můžete, ty totiž projasní sluníčko. „Na horách bude zítra skoro jasno, bude tam nejtepleji,“ předpověděl Daniel Maňhal.

„V sobotu v noci bude mrznout. Nejnižší noční teploty čekejme mínus jeden stupeň až mínus čtyři stupně Celsia,“ uvedl. V neděli Jihočechy sluníčko nepotěší, opět jen ty, co vyrazí do hor. „Zase bude inverze, mlhy, zataženo, sluníčko zase na horách, nebo v podhůří Šumavy. Je šance, že se to bude protrhávat, ale až odpoledne. Pršet o víkendu nebude,“ doplnil Daniel Maňhal.

Typické listopadové chmurné počasí předpověděl budějovický meteorolog Daniel Maňhal i na pondělí. Nejvyšší denní teploty budou dva až šest stupňů.