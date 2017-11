Lipová alej v Boršově získala ocenění

Boršov nad Vltavou - Starosta obce ve středu převzal cenu za druhé místo soutěže Jihočeská ratolest za obnovení polní cesty s lipovou alejí.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Klára Cvrčková

Při této příležitosti si vzpomněl na třísté výročí narození největší zahradnice a alejové specialistky Marie Terezie.



V sedmém ročníku soutěže „Jihočeská ratolest“ na ochranu životního prostředí, kterou organizuje spolek Krasec a Jihočeský kraj, se v kategorii A: Obce, svazy obcí a mikroregiony na druhém místě umístila lipová alej. Ta se nacházející v obci Boršov nad Vltavou mezi Habermannovým sadem a Kroneislovo lesem. Za „Obnovení polní cesty s lipovou alejí dostala obec 5 000 korun. Místo lipové aleje bylo do roku 2011 zanedbané a vozil se tam odpad. Proto se Boršovští rozhodli místu vrátit potenciál. V lipové aleji se tak již řadu let konají různé akce, z nichž nejoblíbenější je pravidelný Boršovský trh, na kterém můžete posnídat.

„Naše alej byla v roce, kdy se před třemi sty lety narodila naše největší zahradnice, alejová specialistka, Marie Terezie, vyhodnocena jako druhý nejlepší počin v Jihočeském kraji. Je to maličkost, ale radost to udělá,“ usmívá se starosta Jan Zeman.



Milovníci přírody si totiž mohou aleje vychutnat i díky Marii Terezii, za jejíž vlády byly kolem cest stromy vysazovány ve velkém. V době před narozením této reformní vládkyně se totiž stromy podél cest nevysazovaly proto, aby se za ně nemohli schovat loupežníci. Ti svými primitivními zbraněmi dokázali zabít člověka na dvacet až třicet metrů. Proto v této vzdálenosti od cesty byl zákaz vysazování stromů. Ty začala vysazovat až Marie Terezie, která chtěla pro své vojáky to nejlepší. Když pochodovali, stromy jim zajistily stín a sem tam byl i nějaký ten ovocný, aby se měli čeho najíst. Zjistit o ni trochu více můžete i v seriálu Dějiny udatného českého národa. Jeden díl ke článku přikládáme.