Celou pláž na Windy Pointu v Černé v Pošumaví mu zalilo před Vánoci Lipno, na suchu zůstalo jen bistro nad ní. Voda zaplavila i plážový klub, kde plánoval David Neumann uspořádat den před Silvestrem speciální akci. Nezbylo mu než obléct si broďáky a za pomoci přátel začít improvizovat.

Windy Point je pod vodou, Davida Neumanna to ale neodradilo. Předsilvestrovský program bude, jen bylo třeba gondolu lanovky přestěhovat z pláže na střechu baru. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„To je kombinace, viď? Voda a lyže,“ smál se David Neumann poté, co vylezl na břeh ze studené vody, když ze zatopeného baru na bobech přeplavil několik párů retro lyží. „Už jsem to chtěl zabalit, ale pak jsem mluvil s kamarádem a ten mi říkal, že když už jsem tomu věnoval dva měsíce příprav, tak by bylo škoda to zrušit.“

Lipno zadržuje povodeň ze Šumavy. Podívejte se, jak se vylévá z břehů

Sobotní Fondue Gondola opening Après-Ski party, jejíž hlavní hvězdou bude gondola lanovky z roku 1981, kterou k Lipnu dopravil z Alp, proto nezrušil, jen ji přesunul ze zatopené pláže do bistra. A gondolu na střechu. Ta bude fungovat jako separé salónek. „Narychlo to tu předěláváme a připravujeme. Gondola je pro dva až čtyři lidi, bude krásně nasvícená a zateplená, s výhledem na jezero, švýcarsko-francouzské fondue, muzika, drinky…“

A i když povodeň na Windy Pointu napáchala nějaké materiální škody, David Neumann to bere s humorem. „Pár lidí se ozvalo i s nabídkou finanční pomoci, čehož si moc vážím, ale té není potřeba. Já budu rád, když v sobotu lidé zajedou na koktejl,“ pozval mistr barman, který se může pochlubit titulem mistra ČR a vicemistra Evropy ve Flair bartendingu, s tím, že na Windy Pointu bude otevřeno v sobotu 30. prosince od 12 do půl osmé do večera.

https://www.davidneumann.cz/