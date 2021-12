Za výhodnější ceny mohou až do Štědrého dne včetně lyžovat návštěvníci Skiareálu Lipno. Ten se rozhodl prodloužit platnost ceníku vedlejší sezony, která byla původně do 17. prosince. „Věříme, že všichni návštěvníci ocení tento malý dárek a že si na Lipno přijedou zpestřit předvánoční shon,“ říká tisková mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová a dodává, že „večerní lyžování je zatím do odvolání zrušeno“.