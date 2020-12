Řada z nich navíc přišla o další balík peněz, který před zimou investovala do reklamy, aby na Lipensko v této složité době turisty nalákala. Hoteliérům vadí nelogičnost některých vladních rozhodnutí a nechápou hlavně to, proč nemůže zůstat otevřené apartmánové bydlení, kde se hosté s nikým nepotkají.

„My jsme horský příhraniční region, kde jsme na cestovním ruchu absolutně závislí. Jiné možnosti obživy tu nemáme a Vánoce a Silvestr jsou finanční pilíře celého roku. Obchodní centra a služby ve městech, kde se lidé setkávají po stovkách a tisících jsou otevřené, ale ubytování na horách, kde mohou být lidé prakticky izolování jsou zavřené?! Nedává to smysl!“ diví se Jiří Mánek předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj turismu v území sahajícího od Stožce po Rožmberk. Podle Mánka potencionální hosté do hotelů či penzionů často volají a mají ohromný zájem přijet. „Nechtějí žádné služby, ani snídaně, chtějí jen vyjet z města, ubytovat se a dojít si na procházku a zalyžovat si. Otevřené jsou domovy pro seniory s povinností testování návštěv, proč nemůžeme otevřít horské hotely pro stejně testované hosty?!"

"Připadáme si jako v Kocourkově, ačkoliv máme radost z toho, že můžeme otevřít náš lyžařský areál. Víme, že jsou to spojené nádoby a efekt uzavření hotelů určitě pocítíme i my. Stejně tak jako by ho pocítili provozovatelé gastra a ubytování, kdyby nebyl otevřený areál," uvedl jednatel společnosti Lipnoservis Matěj Kratochvíl.

Podle Jana Strnada, manažera z Landal Mariny v Lipně nad Vltavou, je aktuální vládní omezení ranou pod pás. „Kvalitně jsme se připravovali na zimní sezónu a stálo nás to mnoho sil a peněz. Po období ztrát jsme se domnívali, že se přes svátky trochu nadechneme. Nyní musíme opět nechat naše zaměstnance doma a na určitou dobu se zakonzerovovat. V této chaotické době přesouváme rezervaci po třetí někdy i po čtvrté. Vybrali jsem zálohy na Silvestra a nyní je znovu vracíme,“ uvádí Strnad. Landal Marina má v nabídce více než 300 apartmánů.

Rustikální hotel Knížecí cesta má za sebou letošní mnohamilionové investice. Majitel hotelu celý rok pospíchal, snažil se předběhnout termíny dokončení, aby hosté mohli přijet na Vánoce. Teď přišlo veškeré úsilí vniveč. „Letos máme již po třetí plné Vánoce a Silvestra, znovu musíme pobyt stornovat a vrátit peníze. Pokud by to omezení přišlo 10. ledna, tak budeme mít větší pochopení. Vládní kompenzace se na papíře jeví tak, že dávají konečně trochu smysl, ale nevím, jestli budou podpořené rychlou a včasnou administrativou,“ uvádí Petr Zemek, ředitel Hotelu Knížecí cesta.

Luboš Krejza, ředitel Lipno Lake Resortu, který nabízí k pronájmu více než devadesát, apartmánů je naštvaný. „Dali nám šanci, připravovali jsme se na začátek zimy. Investovali jsme veliké finanční obnosy do reklamy, získali mnoho nových rezervací, teď vše padá. Vánoce a Silvestr jsou pro hory stěžejní pobyty, to je pilíř celého roku. O to přicházíme. Byli bychom radši, kdybychom následovali švýcarský model, kde ubytovaní i lyžařské vleky souběžně fungují. Zvláště ubytování apartmánového typu nepřináší vyšší rizika nákazy. Lidé se ubytují v bytě na horách a den stráví na lyžích,“ uvádí Krejza.

„Omezení přichází v tu nejhorší dobu. Vánoce a Silvestr jsou každý rok oporou našeho podnikání. Je to jako na houpačce, nejprve to vypadalo špatně, pak nás otevřeli a lidé volali jako o život a chtěli si rezervovat Vánoce a Silvestra. My začali nakupovat suroviny a domlouvat brigádní personál na hlavní nápor. Vybrali jsme i rezervace. Nyní nás zase zavřou. Náš čas, úsilí, práce i prostředky jdou vniveč. Není to dobré, navíc nevím, jak dlouho tahle situace může trvat,“ uvedla Dagmar Šubová, ředitelka hotelu České Žleby.

Někteří majitelé penzionů na Lipensku ale rozhodnutí vítají. Například Jan Hanuš z hotelu Růže v Rožmberku nad Vltavou. „Dva víkendy jsme měli otevřeno a ty nestály za nic. Hosté nepřicházeli. Buďto přijet nemohli, což je případ Rakušanů, tuzemští hosté se bojí přijít. Všechny atrakce v Rožmberku jsou zavřené. Za této situace je to nejlepší řešení, protože nám se nevyplatí otevřít,“ uzavírá Jan Hanuš.

Lyžování pomůže skibus

Lyžování na Lipně se přes nutnost uzavřít hotely stane dostupnější i pro obyvatele opačného konce Jihočeského kraje. A to díky skibusu, který bude na Lipno jezdit z Jindřichova Hradce přes Kaplici. Potvrdila to mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová, která zároveň připustila, že letošní zima bude jistě jiná než ty předešlé. „Aktuálně je velkou výhodou mít vlastní chatu nebo apartmán na Lipně,“ zmínila Olga Kneiflová s tím, že kromě šťastlivců s vlastním sezonním bydlením u největšího českého jezera bude skiareál sloužit hlavně lidem, kteří bydlí v dojezdové vzdálenosti. „Ale sezona je teprve na svém začátku a je možné, že se situace ještě změní. I vzhledem k dřívějšímu uzavření škol si myslíme, že budou hojně jezdit rodiny se školáky, kteří letos přijdou pravděpodobně i o školní lyžařské kurzy,“ doplnila mluvčí.



Pavel Pechoušek, redakce Deníku