Český Krumlov - Ze dvou různých míst na Lipensku ohlásili lidé v pondělí policii nález nebezpečné válečné munice z období II. světové války.

Dělostřelecký granát US army nalezený na Lipensku. | Foto: Policie ČR

"Nejprve se po desáté dopolední ozval občan, který v lesním masivu našel dělostřelecký granát, pravděpodobně pocházející z výzbroje US Army," přiblížil podrobnosti Milan Bajcura, mluvčí jihočeských policistů. "Na místo byla vyslána hlídka lipenských policistů, kteří místo zajistili do příjezdu kolegů z Pyrotechnické služby Policejního prezidia ČR Expozitura České Budějovice." Pyrotechnici po příjezdu bezpečně granát zajistili a převezli ho do skladu k následnému zničení.