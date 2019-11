Na základě rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu v Táboře ze dne 8. října bude po dobu oprav uzavřen železniční přejezd Tábor-Horky. Hlavním investorem je Správa železniční dopravní cesty.

Jízdní řády v době uzavírky železničního přejezdu v Táboře - Horkách. | Foto: archiv Comett Plus Tábor

Z tohoto důvodu dojde také ke změnám ve vedení autobusové linky MHD číslo 30. Od pátku 1. listopadu od 8 hodin (v ranních hodinách bude v pátek umožněno projet školnímu autobusu) do odvolání až do čtvrtku 14. listopadu (předpoklad do 17 hodin) po dobu uzavírky železničního přejezdu nebude firma Comett Plus bez náhrady obousměrně obsluhovat zastávku Horky železniční zastávka (nejbližší zastávky Horky a Větrovy) a zastávku Větrovy ve směru Radimovice u Želče, Slapy a Dražičky.