Celkový zahraniční export jindřichohradecké likérky je přibližně 25 procent, z toho zhruba 60 procent činil vývoz do Ruska. Firma loni začátkem března dodávky pro ruský trh úplně zastavila. Částečně je obnovila až po několika měsících. "Dovoz jakýchkoliv věcí z Ruska je evropskou komisí zakázán, samozřejmě zakázala i vývoz alkoholu do Ruska. Vztahuje se to ale jen na exkluzivní balení, kde lahev stojí více než 300 euro, což se naší produkce netýká, takže stále do Ruska alkohol v určité omezené míře vyvážíme," řekl ředitel společnosti Fruko-Schulz Josef Nejedlý s tím, že pokles tohoto exportu, ve srovnání se stavem před válkou, je zhruba 30 procent.

Likérka ale odebírala z Ruska také materiál pro výrobu. "Vozili jsme z Ruska etikety, kartony nebo lahve a dělali jsme výhradní zastoupení pro petrohradskou firmu Ladoga do celé Evropské unie, což už je všechno pasé. Některé firmy se k nám navíc vzhledem k tomu, že máme ruské spoluvlastníky, otočily zády. Žijí přitom ve Španělsku a nemají s Putinem ani válkou nic společného," poznamenal na adresu spolumajitelů firmy Josef Nejedlý.

Delegace z Jindřichova Hradce se setkala s papežem, darem dostal plachetnici

Výpadek v odbytu likérka musela dohánět hledáním nových odběratelů. "Začali jsme dělat nový produkt gin Barrister a za poslední dva týdny jsme vyvezli tři kontejnery, jeden na Mauricius, jeden na Nový Zéland a ještě do Kanady, což jsou naše nová odbytiště," dodal ředitel firmy. Fruko ale hojně obchoduje i s napadenou Ukrajinou. Na domácím trhu zastupuje ukrajinskou firmu Bayadera, která vyrábí vodku Hlibny Dar. Část z jejího prodeje navíc Fruko věnuje na charitativní účely.

Celá situace kolem ztráty odběratelů a důvěry dalších firem ředitele likérky mrzí a některé reakce považuje za přehnané. "Mám české zaměstnance, české DIČo, odvádím do českého rozpočtu a to, že máme ruské spoluvlastníky, přece neznamená, že jsme prašiví a všichni od nás dejte ruce pryč, tak to určitě není. Říkám, že do Ruska vozím alkohol a rozkládám ruský režim zevnitř," konstatoval s nadsázkou Josef Nejedlý.

Společnost Fruko-Schulz navázala na tradici firmy Moritz Schulz, která ve městě od roku 1898 vyráběla ovocná a dezertní vína. Po znárodnění v roce 1948 spadal podnik pod skupinu Jihočeská Fruta. V roce 1993 vznikla společnost Fruko-Schulz. V současné době zaměstnává zhruba stovku lidí. Nedávno firma dokončila třetí stáčecí linku za víc než deset milionů korun a plánuje také vybudovat solární elektrárnu.

Jindřichohradecká likérka podpoří uprchlíky, válka na Ukrajině škodí obchodu

Vzhledem k celkové ekonomické situaci ve světě musela jindřichohradecká likérka zvýšit ceny svých výrobků. "Dodavatelé nám zdražili, ať už to byly lahve, kartony nebo etikety a my jsme na to museli reagovat. Ne všichni to ale pochopili a některé zahraniční obchodní řetězce, ač samy zdražují v desítkách procent, nám na to nepřistoupily," uvedl Josef Nejedlý s tím, že zdražení výrobků jindřichohradecké likérky se pohybuje mezi šesti a deseti procenty.

I přes nepříjemnosti způsobené válkou na Ukrajině se ale firma nedostala do ztráty. "Jsme v černých číslech a vykazujeme zisk v řádech jednotek milionů, což já považuji za úspěch, protože se tam promítala řada faktorů, jako je covid, válka i pokles exportu do Ruska. Jsem spokojený, že jsme vše ustáli a nemuseli propouštět. Zasáhlo to asi všechny firmy," uzavřel Josef Nejedlý.