Podle lídra hnutí ANO Františka Konečného to nebude nic jednoduchého. "Samozřejmě se může stát, že subjekty vytvoří koalici bez nás. Budeme se ale snažit, aby k tomu nedošlo," řekl.

Co říkáte na vítězství?

Jsem rád, že jsme vyhráli, ale ten výsledek je strašně roztodivný, myslím si, že neočekáváný. Bude to velmi obtížné složit, tam je tolik variant, jak by se to poskládalo, a všechny varianty jsou velice těsné. Bude to složité jednání.

Dělal jste si nějakou prognózu, jakého výsledku byste chtěl v kraji dosáhnout?

Chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Chtěli jsme, aby to dopadlo tak, aby se dala sestavit pevná a smysluplná koalice. To první se povedlo, to druhé se bohužel moc nepovedlo. Ale je to dáno, respektuji to, takhle to voliči rozdali, my se s tím teď musíme vypořádat a najít takové řešení, aby to bylo dobře pro Jihočechy.

Výsledek jste čekal asi o něco lepší. Co podle vás rozhodlo, že jste nakonec nezískali třeba 25 procent?

Pětadvacet procent se asi nečekalo, to můžou mít na Moravě, kde jsou hejtmani a podobně. Já sám jsem to neočekával, myslel jsem, že to bude kolem devatenácti, dvaceti procent. Je pravda, že Martin Kuba tu měl nejsilnější kampaň, také mu gratuluji k výsledku. To se mu skutečně povedlo.

Co si myslíte, že v Jihočeském kraji rozhodlo o vítězství hnutí ANO?

Myslím si, že lidé vidí, že za hnutím ANO je nějaký kus práce. Premiér Babiš chodí mezi lidmi, baví se s obyčejnými lidmi, dokáže reagovat na konkrétní situace.

Vy už jste to nakousl - vyjednávání z hlediska složení koalice bude složité. Máte vy nějaké mantinely, kam nechcete jít, kdo pro vás není přijatelný a kdo naopak je?

Nemáme žádné mantinely. Začneme teď asi zvát jako vítěz jednotlivé strany. Většinou to děláme podle toho, kdo získal nejvíce hlasů. Budeme se s nimi scházet na úvodním jednání, budeme zjišťovat jejich názory a představy o sestavení koalice. Pak se sejde těch dvanáct zastupitelů a budeme se bavit, jakou koalici budeme preferovat.

Začnou vyjednávání už v sobotu?

Budeme se snažit, aby začala už v sobotu. Je relativně brzo sečteno, není důvod, abychom nejednali. Tedy pokud budou chtít ostatní strany a hnutí.

Takže první oslovíte ODS?

První oslovíme ODS, která skončila druhá. Pozveme je a začneme se bavit.

Je pro vás přijatelná spolupráce se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva?

Ano je. Já to říkám pořád, pro mě osobně by bylo ideální poměrné zastoupení. Vím, že to může být složité, ale uvidíme, jak to bude probíhat. Také nevím, jak jsou animozity mezi ostatními stranami. Nikoho nepreferujeme. Opravdu by se nám mělo podařit sestavit koalici, která bude fungovat.

Vás odvolali z postu náměstka primátora, pro hlasovali členové vašeho hnutí. Berete to jako satisfakci, že jste dokázali uspět s kandidátkou, již jste vedl?

Ne, neberu to jako satisfakci. Vy ten příběh znáte, já jsem tehdy ocenil novináře, že to vnímali tak, jak to vnímali. Nikdo na mě nic nenasazoval. Teď to beru, že je to další kolo. Kolegové z ANO mě podpořili i přesto, že část tehdy hlasovala pro. Bylo to jejich rozhodnutí, na které měli právo.

Složení vyjednávacího týmu už máte?

Vyjednávací tým budu já, pan poslanec Kubíček, který není na kandidátce a bude to pan Hloušek.

Řekli jste si, kdy byste chtěli mít jasno?

Ne, nestanovujeme si žádné termíny, právě proto, aby se podařilo sestavit smysluplnou koalici.

Překvapilo vás něco na výsledku voleb? KSČM, SPD?

Překvapilo mě, že se do zastupitelstva nedostalo právě KSČM a SPD. Tam jsem si osobně myslel, že se dostanou.

Měli jste nervy do poslední chvíle, když ODS v tom sloupku nabírala?

Člověk to sledoval, jestli nás přeskočí, nebo ne. Určité nervy to byly, ale nejde o život. Jde jen o politiku.

Berete v úvahu i možnost, že vás subjekty, vzhledem k tomu těsnému výsledku, obejdou a vytvoří koalici bez vás, a ANO tak bude v opozici?

Samozřejmě se to může stát. Je to obvyklé i u nás, nemůžeme to vyloučit. Budeme se ale snažit, aby se to nestalo. Nicméně vyloučit to nemůžeme.

Chcete být hejtmanem?

Samozřejmě. Jinak bych do toho nešel. Myslím, že všichni lídři by chtěli být hejtmany, ale nemám to jako podmínku, abych byl za každou cenu hejtmanem. Důležitá je pro mě koalice, která funguje.

V případě vyjednávaní jste tedy o této ambice ochoten upustit?

Samozřejmě, tady jde o zájem celku jako takového.