V českobudějovické Lidické třídě skončila uzavírka železničního přejezdu na křižovatce s Papírenskou ulicí. Lidickou se tedy v místě přejezdu může pojíždět bez omezení.

Stále až do podzimu ale budou muset řidiči počítat s tím, že nedaleko je uzavřena spojnice mezi Lidickou a Roudenskou kvůli přípravným pracím pro jižní tangentu. Platí zde úplná uzavírka.

V Trocnově vkročily do další fáze práce na novém mostu přes železniční trať. Byl proto uvolněn průjezd přes starý most, který byl dočasně uzavřen do konce března. Kolem trocnovské zastávky se tedy nyní může projíždět, ale je zde omezena rychlost, protože se jedná o průjezd stavbou.

V Hluboké nad Vltavou pokračují práce na rekonstrukci kruhové křižovatky na silnici mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Provoz je zde kyvadlový, řídí jej semafory a podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury by měli řidiči počítat s možností zdržení a vytváření kolon. Práce mají trvat do přelomu července a srpna.

V regionu pokračuje například uzavírka silnice z Roudného do Plavu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, která by měla trvat celý duben. Úplná uzavírka se týká také Veselské ulice v Týně nad Vltavou a komunikace mezi Týnem nad Vltavou a Neznašovem. Obě akce Správy a údržby silnic jihočeského kraje mají skončit před koncem dubna.