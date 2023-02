Určitá opatrnost na trhu práce je podle něj zřejmá spíše z poklesu počtu nabízených volných míst. Aktuálně firmy prostřednictvím úřadu práce nabízejí v rámci táborského okresu 2 735 volných pracovních míst, což je o 766 míst méně, než před měsícem. Jedná se o 22procentní pokles, který už Pavel Kaczor za úplně standardní nepovažuje. Loni touto dobou nabízel úřad práce 3 831 volných míst a meziměsíčně šlo o jejich mírný nárůst.

"Ani tady bych ale neviděl důvod k žádné panice. Je nutné si uvědomit, že volným místem je buďto místo nově vytvořené nebo místo uvolněné zaměstnancem, který z firmy odešel. Sekundárním efektem současné nejisté situace na trhu práce je mimo jiné to, že se výrazně snížila fluktuace pracovní síly, tedy i počet pracovních míst uvolněných pracovníky, kteří se rozhodli odejít na jiné a z jejich pohledu lepší místo. Zaměstnanci jsou nyní podstatně opatrnější, protože si řada z nich začala svého pracovního postu více vážit. A to není pro trh práce ani pro zaměstnavatele nijak špatná zpráva. Náklady spojené s fluktuací a zaučováním nových lidí totiž byly ve firmách v době hojnosti velmi vysoké. Dá se říci, že i mezi našimi uchazeči se zvýšil počet těch, kteří jsou ochotni přijmout pracovní místo, u kterého by ještě nedávno měli tendenci vyčkávat, zda se náhodou neobjeví nějaké lepší. Říká se, že každá krize má do určité míry očistný efekt, a ten lze vidět i v jisté pokoře, kterou nás všechny horší časy vždycky učí," myslí si Pavel Kaczor.

Míra nezaměstnanosti na Táborsku je v tuto chvíli 3,4 procenta a ve srovnání s ČR je nižší – republikově dosáhla hodnoty 3,9 procenta. V jižních Čechách je na tom aktuálně nejhůře Český Krumlov (5 procent) a nejlépe České Budějovice (2,6 procenta). Okresem s největším meziměsíčním nárůstem nezaměstnanosti v celé ČR je Jindřichův Hradec – počet evidovaných nezaměstnaných tam vzrostl oproti předchozímu měsíci o 18,3 procenta. ČR stále zůstává zemí EU s nejnižší nezaměstnaností