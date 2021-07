Jiří Hochman provozuje v Pražské ulici v Táboře cukrárnu, která je svou zmrzlinou vyhlášená v širokém okolí. Jak by také ne, když je její majitel hrdým nositelem titulu nejlepší zmrzlinář ČR za rok 2017.

Lidé se nebojí experimentů, říká zmrzlinář Jiří Hochman. (Foto: archiv Moccacafé Tábor) | Foto: Deník/ Redakce

Jako vyučený číšník zavítal na začátku devadesátých let do Rakouska a Itálie, kde mu učarovala právě výroba zmrzliny. Po návratu do Čech se tedy v rámci rodinného podniku pustil do její výroby.