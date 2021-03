Zpřísněný režim od pondělí 1. března má pomoci v boji proti nákaze covid-19. Dosavadní opatření vlády zlepšení situace nepřinesla. Nyní kromě zákazu cestování musely zavřít i některé další obchody. Opatření platí následující tři týdny.

Lidé mohou na výjimku cestovat do práce či k lékaři nebo na úřady. Musí ale předložit čestné prohlášení nebo příslušný vyplněný formulář. Kdo formulář nemá, může ho získat od policejní hlídky přímo v terénu.

Nákupy teď jsou dilema

"Jedu svoji trasu z Českých Budějovic na Jindřichohradecko a pak budu pokračovat na Pacov a do Prahy. Zatím jsem potkala jedinou hlídku, a to před Třeboní ve směru od Budějovic. Ale nestavěli mě a nekontrolovali," uvedla jedna z řidiček.

Do Jindřichova Hradce i do Pelhřimova to mají z Kamenice stejně daleko. Teď musejí pro nákupy jen v okrese. Také lidé v Bošilci na Budějovicku to nebudou mít s nákupem jednoduche.

Kde najdete formuláře:

Čestné prohlášení si můžete stáhnout ZDE

Formulář pro cesty mezi okresy si můžete stáhnout ZDE

Na procházku nebo si protáhnout tělo při rekreačním sportu smějí lidé pouze na území dané obce. Naopak zcela zapovězeno je navštěvování příbuzných, pokud nejde třeba o nutnou péči. Omezení se dotýká také venčení psů. V nočních hodinách je dovoleno do 500 metrů od bydliště.

Kvildě se obrovsky ulevilo. Nápor turistů letos v zimě byl velký. Parkoviště zaplněná karavany a lidé tam nocovali nejen o víkendech. Nová vládní opatření poslední únorovou neděli šumavskou Kvildu vylidnila.

Podle informací Deníku zatím probíhají kontroly na stanovištích v klidu, cestující lidé jsou většinou na opatření připraveni a vybaveni.

Zavřené školky a další obchody

Zavřené jsou školy a školky, obchody s dětským oblečením a obuví nebo papírnictví.

Občané musí nosit ochranu dýchacích cest také venku v zastavěných oblastech, kde stačí klasická chirurgická rouška. Naopak v hromadné dopravě nebo obchodech je povinný pouze respirátor nejméně třídy FFP2 nebo nanorouška.