Skautingu se Libuše Franců věnovala od dětství. Jak prozradil její nejstarší syn Tomáš Franců, skautovala už před druhou světovou válkou. "Pak byl skauting zakázaný, ale po pětačtyřicátém se do toho zase pustila," připomněl s tím, že v létě roku 1946 byla na prvním skautském táboře. Zákaz skautingu se pak ještě dvakrát opakoval, naposledy v roce 1970. Obnovit se ho podařilo až po revoluci v roce 1989. I tehdy u toho Libuše Franců byla. "To už byla v důchodovém věku, ale aktivně se do činnosti skautu zapojovala do pětaosmdesáti let," poznamenal Tomáš Franců.