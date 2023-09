Táborský deník v závěru srpna mapoval restaurace a jídelny, kde levně a dobře vaří, strávník odchází dostatečně nasycen a nezaplatí za porci horentní sumy. Místa doporučovali samotní čtenáři na sociálních sítích.

Jídelna Dusík Tábor. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Často zmiňovaným stravovacím zařízením byla jídelna Dusík v táborské Tomkově ulici. Jak uvedla například Monika Kutišová, dělají chutné jídlo, pěkné porce za rozumnou cenu. „Rozhodně doporučuji,“ píše.

Klára Hlavsová jinam už nechodí. „Za mě jedině jídelna Dusík. Od doby, co jsem ji navštívila, nikam jinam nechodím. Na jídle si opravdu pochutnáte. Na výběr jsou i salátky, něco sladkého, rozhodně tam nešetří na kvalitních surovinách a jídlo stojí za to. Příjemné prostředí. Doporučuji. Dobrou chuť,“ vzkazuje.

Další nedali dopustit na restauraci Daniel v místní části Tábora Všechov. Podle Kateřiny Bílé je to v okolí top restaurace. „Denně velký výběr. Jídla jsou čerstvá, poctivá a velmi chutná. Přílohové knedlíky jsou jako od babičky, poctivě hutné, žádná překynutá houba. Vývar vždy poctivě tažený, žádné polévkové náhražkové koření,“ popisuje a dodává, že jídlo připravují i předem na zavolání.

Vendula Nováková na adresu jejich kuchyně také uvádí samou chválu. „Pěkné prostředí, milá a vstřícná obsluha a výborné jídlo. Moc mile mě překvapila ochucenost dětského jídla. Je znát, že je opravdu kořeněné pro děti, jen decentně s minimem soli a přesto výborné, porce tak akorát aby se dítě najedlo,“ uvádí svůj postřeh.

Oblibě se také těší nejstarší fungující restaurace v Táboře Na Bečvárně v Bechyňské ulici. Jak přiblížila Gabriela Hermánková, člověk se zde nají za krásných 150 korun. „Navíc nabízí možnost vzít si jídlo s sebou nebo vám ho zdarma po Táboře dovezou,“ popisuje.

Dalšími z doporučených byly restaurace Na Svépomoci, Nový ráj, Na Pintovce, bistro Pražská, My bistro, Café Atlantis, Výkvět, Světlušky, U Vily a U Lípy v Sezimově Ústí, Restaurace 96 v Košicích, Eden Chotoviny, Bistro U Jakuba, Paluba a hospůdka V Růžku v Soběslavi, restaurace U Anděla v Plané nad Lužnicí, hostinec Na Růžku v Mladé Vožici či restaurace Soutok a Trilobit ve Veselí nad Lužnicí.

Jídelna Dusík Tábor

Tuto restauraci od letošního ledna vede František Dušek s přítelkyní Simonou Baťalovou. „Snažíme se zachovat třicetiletou tradici české jídelny, ale zároveň jsme si vědomi, že gastronomie v Čechách už nabízí nespočet cizích kuchyní, které lidem chutnají. Proto i k dennímu menu tvořenému z devadesáti procent českými specialitami nabízíme i jídla netradiční,“ vysvětluje Dušek.

Jídelna je otevřena ve všední dny od 10 do 14 hodin a lze vybírat z deseti druhů jídel. „Jsme jídelna, kam chodí zákazníci jíst v době obědové, potřebují se rychle najíst a pokračovat v práci, přesto jde v našem případě o dobré a kvalitní jídlo. Dbáme na čerstvost, kvalitu potravin, a především dodržování receptur,“ dodává František Dušek.

Jídelna Dusík Tábor.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Snaha se jim prý vyplácí. „Lidé často chválí, slýcháme, že se najedli jako doma u maminky nebo u babičky. Což já osobně beru jako největší kompliment,“ podotýká.

K nejoblíbenějším jídlům u Dusíka patří svíčková na smetaně, roštěná s liškovou omáčkou a plněné tortilly. „Z polévek především boršč a gulášová, zákazníci u nás najdou široký výběr jídel, čerstvé salátky, příjemnou atmosféru a usměvavého kuchaře, který neváhá všem vyhovět,“ dodává. Jídlo se zde pohybuje od 120 do 145 korun.

Restaurace Daniel Všechov

Rodinnou restauraci v místní části Tábora Všechov na hlavní silnici ve směru na Písek restauraci provozuje Daniel Míka od roku 2004. Restaurace Daniel má otevřeno od pondělí do soboty od 9 do 20 hodin.

„Mezi nejoblíbenější jídla našich zákazníků patří masa upravená na grilu. Nabízíme denní menu, ale i stálý lístek, zaměřujeme se na klasickou českou kuchyni. Lidé si u nás pochutnají na svíčkové, koprové, rajské omáčce nebo kynutých jahodových knedlících s tvarohem a cukrem. Chybět nesmí samozřejmě naše dršková polévka,“ vypráví Daniel Míka.

Cenová relace denního menu jdou také příznivé, jídlo se pohybuje od 120 do 148 korun, plus polévka za 30 korun. Na stálém lístku pak lze najít pokrmy od 80 korun (smažený sýr), či steaky na grilu (200 gramů) od 140 korun.

Restaurace Daniel Všechov.Zdroj: Archiv D. Míky

„Zaměřujeme se na požadavky zákazníků. Tradičně připravujeme Svatomartinské hody, firemní oslavy pro menší a střední firmy, ale i svatební či smuteční posezení,“ zmiňuje dále provozovatel.

„Posedět si zákazník může i na terase, kterou používáme i v zimě díky posuvným dveřím. Zimní atmosféru doplní i moderní krb, díky kterému vytápíme restauraci,“ dodává Míka s tím, že navíc má k ruce super tým pracovníků, který se snažím hostům poskytnout vždy kvalitní servis.

Restaurace Na Bečvárně Tábor

Jak informuje provozovatel Josef Slaminka, jeho restaurace Na Bečvárně v Bechyňské ulici se zaměřuje především na polední menu a poctivou českou kuchyni. „Mezi nejoblíbenější jídla patří moravský vrabec, bramborové knedlíky a zelí, holandský řízek s bramborovou kaší a vepřový řízek s bramborovým salátem,“ vyjmenovává.

Polední menu zde chystají od pondělí do pátku. „Většinou vaříme šest až osm druhů jídel, ke každému hlavnímu jídlo má u nás host polévku zdarma,“ podotýká s tím, že ceny jídel se většinou pohybují od 130 do 140 korun.

Restaurace Na Bečvárně v Táboře.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Z Bečvárny obědy také rozváží do domácností a firem. „Rozvoz po Táboře je zdarma. Určitě za zmínku stojí velká terasa, která nabízí dostatek stínu pod vzrostlými kaštany. Restaurace Na Bečvárně je nejstarší doposud fungující restaurací v Táboře,“ uzavírá Slaminka zajímavostmi.

Otevřeno je v pondělí a úterý od 10 do 13.30 hodin, ve středu a čtvrtek od 10 do 20 hodin, v pátek od 10 do 23 hodin a v sobotu od 15 do 23 hodin. Bečvárna je v dosahu historického centra, často si toto místo volí i novomanželé ke svým slavnostním svatebním hostinám.