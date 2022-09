Už osmý ročník Kabelkového veletrhu, na který si pravidelně do budějovického IGY Centra nachází cestu tisíce lidí, otevřel dveře ve středu 14. září 2022. Od deseti hodin jsou opět k mání kabelky i další doplňky, tentokrát na rozdíl od předchozích let v pasáži IGY Centra. Nepřeberné množství velikostí, tvarů, barev i způsobů zavírání kabelek nabízí zážitek už jenom z prohlídky takového množství oblíbeného módního doplňku na jednom místě.

Na nákup vyrážejí jednotlivé lovkyně, dvojice kamarádek nebo i rodinné týmy. Kabelky se při veletrhu prodávají za symbolické ceny. Výtěžek pak s Nadačním fondem Jihočeské naděje rozděluje Deník talentovaným dětem z jihu Čech na další rozvoj jejich nadání. Veletrh potrvá do 19 hodin či do vyprodání.

Celkem už podporu získalo na dvě stě dětí

Za sedm předešlých ročníků Kabelkového veletrhu Deníku jsme díky vám získali úctyhodnou částku 1 401 182 korun. Peníze jsme rozdělili zhruba dvěma stovkám dětí.

Poprvé zamířila na kabelkovou akci Kristýna Cirhanová z Českých Budějovic. "Vybrala jsem dvě, uvidíme, která zůstane," komentovala mladá žena vybrané kousky zavěšené zatím na ruce. "Spíš jsem hledala kabelku praktičtější. Tahle moc není, ale líbila se mi," ukázala na jednu z kabelek a dodala, že přišla, aby podpořila dobrou věc. "Mám ráda neobvyklé, výstřední kabelky," připojila Kristýna Cirhanová a dodala, že teď ale sáhla po kusech, které budou ladit k ostatnímu oblečení. Takže dokonce už věděla, k čemu by kabelky mohla nosit.

Náhodou se na veletrhu ocitly kamarádky Pavla a Miluše, které sebou měly i kárky s dětmi. Původně přišly jen do IGY. Zařadily se ale i do řady čekající na vstup na veletrh. "Přišly jsme nakoupit, ale možná se jenom podíváme," konstatovala paní Pavla a doplnila, že doma má hromadu kabelek. "A pak zjistím, že je nenosím," uvedla s tím, že kdyby o veletrhu věděla předem, něco by ze své skříně dodala k prodeji. Naznačila ale, že velký výběr jí doma umožňuje třeba ke kárce vybrat tu, do které se vejde vše potřebné. Kabelky nakupuje i dostává. Nedávno jednu dostala k Vánocům, ale moc se jí nehodila, takže se potvrdilo, že dělá dobře, když je spíše sama nakupuje.

I rodinný tým

Se sestrou a maminkou přijela z Boršova nad Vltavou Zuzana Fuxová. Vybírat jí pomáhal syn Tadeáš. Na veletrhu kabelek byla poprvé a vlastně ani nepřijela pro kabelku ale pro batůžek. Předem na něj kromě velikosti moc požadavků neměla. "Jediné kritérium bylo batoh," zdůraznila a doplnila, že ten už naštěstí má. Mezi regály pak vyhlížela své parťačky, které si u ní na ruce nechaly několik kousků a mezi regály pak vyrazily hledat, jestli by je ještě něco zaujalo.

V jednom z předešlých ročníků si kabelku koupila i Jiřina Bínová z Českých Budějovic. "Mám ji doteďka," konstatovala dáma, která si prohlížela nabídku společně s kamarádkou. Na veletrh chodí pravidelně. Tašky a kabelky nedostává. "Vybírám si sama, to nechci od nikoho," naznačuje s úsměvem, že sama nejlépe ví, co splní potřebné nároky.

Výtěžek z veletrhu se jako obvykle rozdělí talentovaným dětem v regionu.