"Pochopitelně nic pořádat nemůžeme, ani rakouští krampusové letos neběhají," konstatoval hlavní organizátor Stanislav Trs, ředitel kaplického kulturního a informačního centra. "Na masky krampusů se zájemci mohou podívat jenom v naší Krampus galerii na náměstí. Galere je k dispozici na zavolání. Expozice je obohacena o vánoční výzdobu a přidali jsme některé světelné efekty."

Co se týká příští Krampus show, Kapličtí do budoucna zatím nic neplánují, protože nikdo neví, jak to bude.

Tak si připomeňte a užijte Krampus show alespoň na videu a v bohaté fotogalerii.