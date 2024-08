Jak již Deník informoval, v rámci Léta na Bechyňce jezdí každou sobotu od 6. července na vybraných pravidelných spojích historický elektrický vlak vedený lokomotivou Bobinkou. "V těchto vlacích platí běžný tarif ČD. V historických vozech ze 30. let mají cestující možnost zakoupit si v ČD Minibaru drobné občerstvení, například studené pivo nebo nealko, teplou kávu nebo čaj, ale i sušenky, croissanty, sušené maso a další pochutiny. Kromě toho si mohou ve vlaku pořídit i drobné upomínkové předměty, pohledy, magnetky nebo průvodce tratí Tábor – Bechyně," připomíná Petr Pošta.

Nové o sobotách od 10. srpna do 14. září se zájemci budou moci na této trati svézt také dvěma páry zvláštních vlaků, na které bude nasazen Křižíkův elektromotorový vůz zvaný Elinka.

#clanek|7735433

Nostalgické jízdy: Z Tábora bude odjíždět vždy v 9:35 a 13:35 hod., na zpáteční jízdu z Bechyně se Elinka vydá v 11:25 a 15:26 hod. Jednosměrné jízdné ve zvláštních historických elektrických vlacích bude stát ve 2. třídě 200 Kč, pro děti od 6 do 15 let 100 Kč, v 1. třídě 250 Kč, pro děti od 6 do 15 let 200 Kč. Jízdenky se prodávají ve všech pokladnách ČD a v e-shopu ČD.

Lokálka mezi Táborem a Bechyní patří k jihočeským unikátům. Stala se první železnicí u nás, na které jezdily vlaky poháněné elektřinou. Průkopnickou dráhu navíc zdobí stavitelský klenot – elegantní most Bechyňská duha. "U stanic a zastávek na trati se nacházejí jednotlivá zastavení naučné stezky Bechyňka. Informační tabule jsou doplněny mapami s vyznačenými turistickými cíli v okolí. Od jednotlivých zastávek na trati je možné podniknout výlety různé obtížnosti," láká na výlet Petr Pošta.

V Bechyni stojí za návštěvu opravená remíza, v níž je umístěné modelové kolejiště a je tu vystavena také historická elektrická lokomotiva E 225.001, takzvaná Koloběžka, ze sbírky NTM. Remíza bude do konce prázdnin otevřena ještě 10., 17. a 31. srpna, a to od 9:00 do 15:30 hod. Zájemci ji budou moci navštívit navíc také v sobotu 7. září. Vstupné stojí 30 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.