Všechny prodané vstupenky a vouchery do kempů a na parkoviště zůstávají pro rok 2021 v platnosti. Nové datum bude zveřejněno v následujících dnech, v tuto chvíli už je většina kapel z letošního line-upu potvrzena i pro rok 2021.

"V posledních týdnech jsme s napětím sledovali vývoj situace a snažili se vymyslet funkční scénář, za kterého by akce letos mohla proběhnout. Důvodů, proč jsme nuceni ji letos neuskutečnit, je ale bohužel v tuto chvíli už celá řada, za všechny - omezení shromažďování většího množství lidí, omezení nebo zákaz cestování a rušení či přesouvání celých turné kapel, na kterých stál letošní program festivalu," popisují pořadatelé na sociální síti facebook.

Organizátoři apelují na návštěvníky, kteří už si pořídili vstupenku, aby si ji nechali a nepožadovali po pořadatelích vrácení peněz. Vysvětlují, že festival je složitý organismus, který neožívá jen na tři dny, ale funguje celoročně. Velmi často se tak děje na bázi přátelských vztahů a lásky k hudbě a v drtivé většině případů akce negeneruje žádný zisk, nebo zisk jen velmi malý a nutný k udržení chodu celé akce (od plánování v létě po skončení jednoho ročníku až do července roku dalšího). Jednotlivé části organismu jsou na sebe úzce navázány a jsou na sobě závislé.

Nejedná se jen o pořadatele, kapely a další umělce, ale i o techniku, barmany, stánkaře, partnery festivalu, brigádníky nebo security a plno dalších menších a větších dodavatelů, partnerů a služeb nejen z Tábora a z České republiky, ale i ze zahraničí.

"Podpora fanoušků je v tuto chvíli klíčová, pomůže festivalu překonat tuto kritickou chvíli, ve které již vynaložili nemalé prostředky na zálohy kapelám, na propagaci, nájmy, daňové odvody a řadu dalšího právě z peněz získaných předprodejem," říká za pořadatele Markéta Štechová. Ten 16. ročník Mighty Sounds pokračuje, vstupenky zůstávají nadále v prodeji a budou platné i v novém termínu v roce 2021.

PODPORA OD NÁVŠTĚVNÍKŮ

Mighty Sounds má silnou a loajální základnu fanoušků, to dokazují okamžité reakce po zveřejnění zprávy na sociálních sítích.

"Ani vteřinu jsem neuvažoval, že bych lístek vrátil. Snad vyjde 2021," píše například uživatel Jaroslav Řezníček. "Hlavní je, že se zase uvidíme!!!! 2021 bude ve velkém stylu. Už teď se nemohu dočkat. Díky za to, že jste," podporuje Mighty uživatelka Lenička Od Košátků.

Návštěvníci už se dotazují na koupi promomateriálů. Festival je možné podpořit také koupí trika ve speciální edici pro rok 2020. Všechny prodané vstupenky a vouchery do kempů a na parkoviště zůstávají pro rok 2021 v platnosti.

"Od roku 2005 je to poprvé, kdy prožijeme léto bez Mighty, což je pro celý náš tým nepředstavitelná věc. Tato skutečnost nám, a věříme, že i mnohým z vás, trhá srdce. Situace je pro nás o to těžší, že uskutečnění festivalu je pro každý jeho další ročník existenční otázkou. A především jste zde vy – návštěvníci Mighty Sounds. Vy tvoříte srdce celého festivalu, bez kterého by celý organismus nemohl existovat," doplňují pořadatelé.

David Peltán