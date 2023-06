V Písku se opravuje ulice Otakara Ševčíka, kde se mění vodovod a kanalizace. Během rekonstrukce se tu nedávno našla původní kamenná dlažba, která se obnoví. Řidiči neprojedou Ševčíkovou ulicí až do konce letních prázdnin. Do konce června bude ještě uzavřena ulice Za Nádražím v Písku, kde pokračují práce na inženýrských sítích. Ze stejného důvodu není průjezdná ani Strakonická ulice. Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu je naplánovaná až do konce listopadu.

Do října bude neprůjezdná silnice II/138 v Záhoří. Přesněji se jedná o úsek mezi odbočkou na Kašinu Horu a křižovatku s hlavní silnicí první třídy. Důvodem uzavírky je rekonstrukce kanalizace, vodovodu i komunikace.

Hasiči v Záboří u Protivína otevřeli novou zbrojnici. Ukázali i unikátní muzeum

Rozkopaná je také Čížová včetně sousedících Zlivic. Důvodem jsou stavební a výkopové práce kvůli nové centrální čistírně odpadních vod a optimalizace kanalizační sítě. Do konce června by měla být hotová část od křižovatky na kraji obce ve směru na Vráž. Do 23. července pak ještě bude pokračovat částečné omezení dopravy za železničním přejezdem ve směru na Novou Ves.

V souvislosti s dostavbou dálnice D4 mezi Pískem a Prahou čeká řidiče několik dopravních omezení. V některých úsecích jsou zúžené jízdní pruhy do jednoho. Až do února 2024 bude neprůjezdná komunikace třetí třídy mezi Pohořím a Rakovicemi. Stejně tak komunikace v katastru obce Boudy. Úplná uzavírka silnice se týká také Nerestců, a to až do konce příštího roku.

Vjezd a výjezd z písecké nemocnice bude rychlejší. Závoru bude řídit kamera

Uzavírky si vyžádaly také rekonstrukce mostů. Pracuje se například na dvou přemostěních v Mirovicích na silnici I/19, která je spojnicí mezi Táborem a Plzní. Řidiči tu jezdí kyvadlově. Důvodem oprav je technický stav, který si žádá rozsáhlé stavební úpravy. Jak informoval jihočeský mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, v případě mostu 19-024 jsou v plánu nové horní části opěr a pilíře, nová nosná konstrukce a nové příslušenství. „U mostu přes řeku Skalici se pak bude dělat nová nosná konstrukce nad chodníkem a výměna příslušenství mostu," poznamenal mluvčí s tím, že zbylé části obou mostů budou ponechány a bude na nich provedena sanace. Samotná stavba se provádí po polovinách, tedy za částečné uzavírky vytížené komunikace I/19. Provoz v opravovaném úseku vede vždy jedním jízdním pruhem, a to kyvadlově. Pro letošní rok je v plánu rekonstrukce vždy jen jedné poloviny každého z mostů. Během příštího roku pak budou opraveny zbylé poloviny obou mostů.

Další mostní konstrukce se opravuje u Zvíkovského Podhradí. Na silnici II/121 na trase Milevsko - Mirotice je pro dopravu uzavřen most přes řeku Otavu. Stavební práce mají trvat do listopadu letošního roku.