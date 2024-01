Jihočeský kraj chce pomoct dobrovolným hasičům k tomu, aby získali vlastní rekreační zařízení. Jde o bývalý letní tábor Energetik u Soběnova u Kaplice, na říčce Černé naproti tamní vodní elektrárně. Podívejte se, jak to teď v táboře vypadá.

Dětský tábor Energetik u říčky Černé na Kaplicku nedaleko Vodní elektrárny Soběnov. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Záměr kraje oznámil v pondělí 22. ledna hejtman Martin Kuba, na něhož se s žádostí o pomoc při získání areálu obrátil starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje Jiří Žižka. Tábor, který patřil dříve společnosti E.ON, využívali hlavně v létě zaměstnanci této společnosti a jejich děti. Když se společnost E.ON rozhodla areál prodat, dobrovolní hasiči spatřili příležitost získat konečně vlastní prostor pro pořádání dětských táborů, školení a soustředění, který jim dosud chyběl.

„Bylo potřeba jednat okamžitě, oslovil jsem proto vedení společnosti E.ON s návrhem na spolupráci a informoval je, že Jihočeský kraj je připraven finančně podpořit dobrovolné hasiče a doufá, že i společnost E.ON projeví solidaritu s regionem a poskytne jim výhodné podmínky. Po konstruktivních jednáních se podařilo dosáhnout dohody,“ uvedl hejtman.

Upřesnil, že celková cena nemovitosti činí 6,8 milionu Kč. Společnost E.ON přispěje částkou 1,5 milionu Kč, Jihočeský kraj poskytne 2,8 milionu Kč a Krajské sdružení dobrovolných hasičů přispěje částkou 2,5 milionu Kč. Tato spolupráce umožní vytvoření moderního a funkčního zařízení, které bude sloužit pro různé aktivity spojené s dobrovolným hasičstvím.

„Mám z toho fakt radost, protože Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje má v Jihočeském kraji 45 tisíc členů, z toho 5,5 tisíc dětí a jsou naprosto klíčovou součástí života jihočeských měst a obcí. Bez jejich zapojení a pomoci by řada věcí vůbec nešla řešit,“ dodal hejtman a s ostatními členy vedení kraje se domluvil, že záměr jako koalice předloží do zastupitelstva a požádá i kolegy z opozice, aby jej podpořili. „Není myslím pochyb, že jihočeští dobrovolní hasiči si to zaslouží,“ uzavřel hejtman.

Kapacita tábora, který chce Jihočeský kraj pomoci dobrovolným hasičům získat, je cca 90 dětí a 10 osob personálu. Je zde několik průchozích nebo samostatných budov s pokoji pro děti a vedoucí, dále WC a sprchy, kuchyně, společenská místnost, jídelna a sklad. Budovy jsou vybaveny nábytkem a dalším příslušenstvím, na pozemku se také nachází venkovní bazén pro využití v letních měsících. Celý objekt je kapacitně i dispozičně velmi vhodný pro celoroční činnost související s výchovou mladých hasičů, školení, výcviku dospělých, individuální přípravy družstev např. před postupovými závody (MČR), nácvik většiny disciplín, doplňkové školení členů SDH i JSDHO.