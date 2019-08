Sezimovo Ústí - Ve středu 14. srpna od 20.45 hodin budou mít návštěvníci letního kina možnost vidět dokumentární film tří místních tvůrců Důkaz o Sídlišti: Sojčák.

Kdy se začalo Sídliště nad Lužnicí stavět? Jak to mohlo vypadat, když domy, ve kterých se žije několik desítek let, teprve čekaly na to, aby byly složeny jako stavebnice z přivezených panelů? A jak se zde žije dnes?