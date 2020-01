Jednání o první pravidelné lince, která by přistávala na Letišti České Budějovice, mají přivést na jih Čech asijské turisty.

Letiště České Budějovice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

V Plané u Českých Budějovic byly vloni ukončeny velké úpravy dráhy a nový odbavovací terminál. I řízení letového provozu dostalo lepší vybavení. Vše je postupně uváděno do zkušebního provozu. Cílem je, aby po získání potřebné licence od Úřadu pro civilní letectví mohly v Českých Budějovicích přistávat i velké stroje o rozpětí přes 30 metrů. Aktuálně zde mohou ve zkušebním provozu přijímat a odbavovat i proudové letouny, ale jen do rozpětí 24 metrů. Podle vedoucí marketingu letiště Martiny Vodičkové se areál připravuje na to, aby v květnu byl schopen odbavit letouny v režimu veřejné dopravy den/noc po předchozím ohlášení. V roce 2021 se počítá s běžným obchodním provozem.